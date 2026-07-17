V.G: Voitto
V.G. Voitto vetäytyy parantelemaan jalkavammaa.Arkistokuva: Roosa Lindholm
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MT Hevoset: V.G. Voitolla hankosidevamma

Kaksinkertainen ravikuningas ei puolusta titteleitään kahden viikon kuluttua Teivossa.
Julkaistu
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v.g. voitto
MT Hevoset
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