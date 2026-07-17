MT Hevoset: V.G. Voitolla hankosidevamma

V.G. Voitto vaihtoi viime viikon perjantaina valmentajaa ja siirtyi Seppo Suuroselta Antti Ojanperälle Pihtiputaalle. Ennen sitä orin ravissa oli ollut sanomista, ja se oli laukannut kahteen viime starttiinsa.MT Hevoset -sivuston mukaan eläinlääkäri Meeri Rantanen ultrasi hevosen perjantai-iltapäivällä, ja vasemmasta etujalasta löytyi hankosidevamma.Jutta Ihalainen luonnehti MT Hevosille vammaa rasitusperäiseksi. Antti Ojanperän mukaan koko kausi on todennäköisesti ohi, ja ainakaan Teivon Kuninkuusraveissa V.G: Voitto ei tietenkään kilpaile..Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa".V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että..."