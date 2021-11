MT Ravinetti: "Tetrick Wania myytiin ulkomaille" - Riina Rekilä kommentoi kauppaa

Saksalainen suurhevosenomistaja Karin Walter-Mommert osti perjantaina häikäiseviä otteita uran avausstarteissa esittäneen Tetrick Wanian (Muscle Hill) sen kasvattaja-omistaja-valmentaja Riina Rekilältä.

"Minuun otettiin heidän tiimoilta yhteyttä ja kerrottiin heidän haluavan ostaa hevosen. Tämä kauppa eteni maaliin huomattavasti helpommin kuin moni muutaman tuhannen kauppa. Muitakin ostajia oli jonossa, jos kauppa heidän kanssa olisi jostakin syystä peruuntunut", Riina Rekilä kertoo.

Tetrick Wanian myymisessä Rekilä ei kerro olevan mitään dramatiikkaa. Uutta omistajaa hän ei tunne ennestään.

"Minä kasvatan hevosia, eikä näitä kaikkia voi itsellä pitää. Mahtavaa, kun noin hieno hevonen saa nyt heidän kauttaan mahdollisuuden näyttää mihin pystyy. Hieman hankalaahan sen kanssa olisi ollut Suomesta käsin kulkea kisoissa, jo kuljetuksessa on tosi paljon riskejä."

Tetrick Wania pysyy Rekilän hoivissa vielä sen seuraavaan starttiin saakka, joka on viikon päästä Jägersrossa 700 000 kruunun ensipalkinnosta ravattava Svensk Uppfödningslöpningin finaali.

"Me jäätiin hevosen kanssa odottelemaan finaalia Malmöön ratsastustallille. Tetrick Wanialla on täällä hyvä tarha ja Jägersrossa olen käynyt sitä ajamassa", hän sanoo.

Vaikka Tetrick Wanian uusi osoite sijaitseekin ulkomailla, Rekilä pitää koko suomalaiselle hevoskasvatukselle ansiona, että tämä hevonen edustaa sinivalkoista kasvatusta.

"Mielestäni se on valtavan hienoa, kun näin hieno hevonen on kasvatettu Suomessa."

Hevosen jatkoa Rekilä seuraa monen muun tavoin suurella mielenkiinnolla.

"Se on upea eläin. Mahtavaa on kyllä olla tuollaisen hevosen kasvattaja ja hienoa on ollut saada toimia sen kanssa tähän pisteeseen saakka."

Kaupasta uutisoi ensimmäisenä MT Ravinetti, joka tavoitti uuden omistajan Karin Walter-Mommertin.

"Lupasin Riinalle, että pidän huolta Tetrick Waniasta orin elämän loppuun saakka. On kunnia saada omistukseen tällainen hevonen", Karin Walter-Mommert kertoi MT Ravinetille.