Muhkeassa lukupaketissa Finlandia-huumaa ja jalostusteemaa

Finlandia-ajo on profiloitunut kevään kansainväliseksi pikamatkaksi, josta nuoret tähtiravurit saavat ponnahduslaudan muihin suuriin tehtäviin. Tällä kertaa lähtö on sekoitus uutta ja vanhaa.

Millaisia hevosia ovat esimerkiksi Bepi Bi, Gareth Boko ja Stoletheshow – entä mitä Daniel Redén sanoo Kriteriuminkin voittaneesta Bramblingista? Kuinka suomalaistoivojen valmistautuminen on sujunut?

Finlandia-ajo värittää myös Sukulinjoja, jossa toisistaan puhuvat Aripekka ja Etta Pakkanen. Heidän valmentamansa ja hoitamansa Deangelo starttaa sunnuntaina Finlandia-ajossa yhtenä kotimaan toivona.

Kevään korvalla on myös varsojen ja jalostusvalintojen aika. Hevosurheilu kysyy Jalostusteeman sivuilla kokemuksia varsomisista ratsukasvattaja Eeva-Liisa Penttilältä, ravikasvattaja Riikka Takanevalta ja kasvattamisesta jo eläköityneeltä ponikasvattaja Kirsi Lehtoselta. Onko hevonen niin hyvä synnyttäjä kuin ajatellaan? Minkälaisia apuvälineitä varsomisen valvontaan on? Onko hevosen rodulla väliä synnytyksessä? Minkälaisen jäljen Cantab Hall on lämminverijalostukseen jättänyt? Kuinka 4-vuotiaiden suomenhevosten nopeus on kehittynyt?

Minkälaisen arvosanan suomalaiset hevosenhoitajat antavat kotimaan raviradoille? Minkälaisia kehityskohteita radoilta hoitajien silmin löytyy? Hevosurheilu kysyi 26 ammattilaiselta, minkälaisena he työympäristönsä näkevät.

Johtajan silmin -sarjassa kysytään hevosalan päättäjiltä heidän näkemyksiään tulevaisuudesta, ja kuinka se tehdään. Tällä kertaa Hevosurheilun haastattelussa on Tomi Himanka.

Kyy voi purra hevostakin, ja purema voi olla hevoselle kohtalokas. Kuinka puremia voi ennaltaehkäistä? Miten kyynpuremaa hoidetaan? Mistä kyynpureman tunnistaa?

Silvolan Hemminki on kaksinkertainen koulumestari, jalostusori ja työhevonen. Hevosurheilu kertoo Silvolan Hemmingin ja sen omistajan Matti Kantolan tarinan.

Kiinnostuitko? Hevosurheilu palvelee sekä printti- että digiversiona.

Digilehden voi lukea missä päin maailmaa tahansa. Kätevästi digilehteä lukemaan pääsee lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta. Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla, joka löytyy tilauslaskustasi (kirjoita asiakasnumero ilman ensimmäisiä nollia). Postinumero toimii salasanana. Voit myös kysyä tunnuksesi osoitteesta tilaukset@hevosurheilu.fi.