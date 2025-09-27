Hanna Ranta ehti varoittaa toimihenkilöitä ennen Toto75-voittoa – "Saatan tulla esittelyn jälkeen pois radalta"

Hanna Ranta oli yksi Toto75-kierroksen voittajien valmentajista. Nainen oli tuoreeltaan vähäsanainen kommenteissaan, ja hänellä oli jo kiire kotiin leikkaamaan nurmikkoa.Muiston Aaronin voitto meni kuitenkin isosti tunteisiin, varsinkin, kun kaikki oli päättyä jo ennen kilvanajon alkamista.“Läheltä liippasi, ettei jääty pois. Hevonen oli lämmityksessä kaikkea muuta kuin normaali. Se nosti häntää monta kertaa, mikä on hyvin epätyypillistä hevoselle. Aloin huolestua ja mielessä kävi ajatus, että olisiko orilla ähkyä tulossa. Muiston Aaroni oli myös katoksella tavallista vaisumpi, joten tilannetta seurattiin tarkasti ennen lähtöä. Ehdin jo sanoa toimihenkilöille, että saatan tulla esittelyn jälkeen pois radalta, jos hevonen ei tunnu hyvältä.”Tahmea lämmitys tuli silläkin tavalla yllätyksenä, että viimeistelyt ehtivät jo herättäneet toiveita menestyksestä.“Monta viikkoa oltiin vahdattu tätä lähtöä, ja ajettu edelliset starit tarkasti. Samalla pelättiin, että voittosumma saattaa nousta turhan korkeaksi. Päästiin mukaan, ja viimeistelyt menivät juuri eikä melkein, eli ihan nappiin. Sitten tuntui, että päästäänkö edes viivalle. Onneksi hevonen muuttui omaksi itsekseen lähdön harjoituksessa, ja jäin radalle. Hevosen jättäminen pois oli lähellä.”Startissa valjakko eteni määrätietoisesti keulapaikalle, josta irtosi 4000 euron arvoinen voitto kotiradalla.“Muiston Aaroni haparoi muutaman askeleen ensimmäisessä kaarteessa. Se ei ollut ihan rytmissään, mutta sitten ori jäi jo vähän painamaan päälle. Ville (Koivisto) ei heti antanut keulapaikkaa, mutta en sitten osaa sanoa, luovuttiko hän vai eikö siinä kohtaa riittänyt vauhti. Muiston Aaroni pääsi keulaan ja teki sen jälkeen vahvan suorituksen. Varaa jäi, Jos olisi ollut lisää matkaa ja olisin joutunut antamaan hevoselle merkkiä.”Hanna Rannalle voitto kotiradalla oli iso juttu, mutta hän ei tee itsestään mitään numeroa edes menestyksen hetkellä. “Nyt panostetaan varsoihin, ja väkisin tulee hiljaisempi vaihe, kun useampi starttihevonen on jo sen verran vanha. Juuri alan opettamaan puolistoistavuotiasta varsaa joka on Ojanperän tallin Zorro Lanen täyssisko. Samasta emästä pitäisi syntyä keväällä varsa Orlando Vicistä. Tuskin ostan hevosta enää, vaan panosta omaan kasvatukseen. Se ehdottomasti kiinnostaa, kun pääsee näkemään kehityksen ensimmäisestä henkäyksestä alkaen.”“Ihmiset puhuvat, että se kestää niin kauan, kun varsasta tulee kilpahevonen. Se aika menee kuitenkin todella nopeasti. Siinä näkee, miten varsa kehittyy, menee eteenpäin ja ottaa ensimmäiset harjoituksensa. Se on hienoa nähdä. Voin vain kuvitella, miten Santtu Raitala kävelee pihalla Jockas Rita ja varsan perässä, kun ravikuningatar saa jonain päivänä saa ensimmäisen varsansa”, Ranta päättää.