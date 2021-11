Multian raviradan tallilla kävi varkaita: ”Kaikki ravivarusteet vietiin, mitä irti saatiin”

Poliisit kävivät paikalla tutkimassa vahingon lauantaina. Viranomaiset löysivät alueelta kahden eri ajoneuvon renkaanjäljet.

”Poliisit kuvasivat myös kengänjälkiä ja ottivat mukaansa karkkipaperinkin, joka löytyi.”

Sydänmaa kertoo, että tekijöistä ei ole tietoa, mutta epäilyksiä on. Poliisi on kehottanut seuraamaan sosiaalista mediaa ja verkon kauppapaikkoja sillä silmällä, jos varastettua omaisuutta näkyy myynnissä. Joitain kuvakaappauksia ilmoituksista on jo poliisille otettu.

Sydänmaa haluaa varoittaa muita tallinpitäjiä, että tällaisia varkaita on liikenteessä. Multialaistallin kohdalla varkaat tuntuivat tietävän minne he tulevat. 200 metriä tallia ennen olevan puomin lukko särjettiin ensin, sitten hajotettiin tallinoven lukollinen ketju ja ilmeisesti pihdeillä mentiin sisälle lämpöeristettyyn konttiin, josta matkaan lähti niin raivaussaha kuin sähkösahakin.

”Rehukauraakin vietiin. Viisi sinistä tynnyriä täytettiin kauralla ja vietiin.”

Sydänmaa on viettänyt ystävänsä kanssa koko sunnuntain siivoamassa hävitystä. ”Ei tosin ole paljon paikoilleen laittamista, mutta aika karmeata tämä on.”

Uudet lukot on jo asennettu ja toppaloimia ostettu sadoilla euroilla. ”On ollut kyllä asiantunteva viejä, sillä minulla on huonoa tavaraa, jota en ole hennonnut hävittää, niin ne on jätetty. Kaikki hyvät vehkeet menivät.”

”Onneksi eivät heittäneet tikkua perään, että olisi koko talli palanut. Tämä on iso taloudellinen menetys ja harmi.”