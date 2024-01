Muutoksia Hevosurheilun ja 7 oikein -lehden irtonumeromyyntiin

Se valitettavasti tarkoittaa, että Hevosurheilun keskiviikon Toto65-ravien ja 7 oikein -lehden torstain Toto5-ravien lähtölistat ovat irtonumeron ostajille vanhentuneet.

”Tiedostamme hyvin, että tämä on irtonumeron ostajille iso harmi, mutta Postin toimintatapojen ja hinnoittelun muututtua meille ei jäänyt muita kuin huonoja vaihtoehtoja. Lehtipisteen omaan jakeluun siirtyminen oli ainoa tapa säilyttää irtonumerojakelu nykyisen laajuisena koko maassa, ja se tarkoitti päivän viivettä irtonumerojakeluun”, Suomen Hevosurheilulehti Oy:n toimitusjohtaja Keijo Kinnula pahoittelee.

Yhden positiivisenkin asian hän muutoksessa näkee.

”Lehtipisteen omassa jakelussa myyntipaikkojen määrää voidaan entistä helpommin lisätä, ja sitä myötä jakelu voi laajentua kokonaan uusiin myyntipaikkoihin.”

Irtonumeromyyntijakelun muutokset astuvat varsinaisesti voimaan helmikuun alusta lähtien. Ennen sitä tammikuun lopun lehdet jäävät osaan myyntipaikoista tulematta kokonaan.

Tilatut lehdet ja Veikkauksen pelipistekappaleet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan. Muutos koskee vain irtonumeron ostajia.

”Onni onnettomuudessa on, että irtonumeron ostajia meidän lehdillämme on huomattavasti vähemmän kuin tilaajia. Tilaamalla lehdet saa yli kolmanneksen edullisemmin kuin ostamalla ne irtonumeroina, ja suureen osaan maata pohjoista Suomea myöten tilatut lehdet tulevat jo varhaisjakelussa aamukahvipöytään. Juhlavuosien – Hevosurheilu 100 vuotta ja 7 oikein 35 vuotta – kunniaksi on myös edullisia tilaustarjouksia”, Keijo Kinnula vinkkaa.