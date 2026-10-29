Myös Kai Pajala ehdolla Hippoksen hallitukseen

Suomen Hippos julkaisi viime viikon perjantain tiedotteessaan ehdokkaat tulevaan hallitukseen jäseniksi. Listalla olleiden nimien lisäksi ehdolle asettuu myös Oulaisissa vaikuttava pitkäaikainen valtuuskunnan jäsen kunnallisneuvos Kai Pajala, 73.Pajala on toiminut Pohjanmaan hevosjalostusliiton puheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien ja edustanut yhdistystä yhtä kauan Suomen Hippoksen valtuuskunnassa. Suomen Hippoksen kultaisen ansiomerkin hän sai vuonna 2025.Ehdokkuuden taustavaikuttajina ovat pohjoisen alueen toimijat.”Minua pyydettiin asettumaan ehdolle, ja olen antanut siihen myönteisen vastauksen. Mielestäni asioihin pitää saada näkemystä myös pohjoisen alueen ihmisiltä”, Pajala toteaa.”Hevosalan tulevaisuutta ei turvata pelkillä puheilla, vaan päätöksillä ja riittävällä rahoituksella. Hevosala työllistää noin 15 000 ihmistä, ja alaan liittyy noin 3000 yritystä. Kyse on merkittävästä elinkeinosta, jonka toimintaedellytyksistä on huolehdittava pitkäjänteisesti. Tavoitteena tulee olla noin 30 miljoonan euron rahoitustaso vuonna 2027 ja sen turvaaminen myös vuonna 2028.”Pajala korostaa pidempiaikaisten ja kestävien rahoitusratkaisujen merkitystä.”Miten voidaan suunnitella tulevaisuutta vuosi kerrallaan epävarmuuden varassa? Kannanotto lajin elinvoimaisuudesta on tehty, mutta päätöksiä saadaan vain vuosi kerrallaan. Se osoittaa, että edunvalvonnassa ei ole onnistuttu.”Mies aikoo laittaa kaiken osaamisensa peliin.”Olen toiminut 43 vuotta pankinjohtajana, joten talousasiat ovat hallussa. Lisäksi olen ollut 40 vuotta kaupunginvaltuustossa, josta lähes puolet ajasta valtuuston puheenjohtajana. Kokemusta on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen sekä hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajuuksista. Näiden asioiden hoitamisessa olen ollut yhteydessä eduskuntaan liittyen edunvalvontaan, ja sinne meidän täytyy olla aktiivisesti yhteydessä jatkossakin. Pohjanmaan hevosjalostusliiton hallituksessa on vierähtänyt 30 vuotta, ja puheenjohtajana aloitin vuonna 2014. Sain juuri kolmen vuoden jatkopestin siihen tehtävään.”Myös hevosista löytyy käytännön kokemusta.”Omistuksessani on tällä hetkellä viisi hevosta, joista kesällisiä varsoja on kaksi. Tähän asti paras on ollut kuningatarkilpailussa mukana ollut Ryti-Tyttö, josta omistan puolet. Kasvatukseen täytyisi ehdottomasti saada jokin porkkana, että hommalla olisi jatkuvuutta”, Pajala päättää..Kuusi ehdolla Hippoksen hallitukseen, puheenjohtajakisassa Lehtisalolla ei haastajia