Kai Pajala
Kai Pajala sai Suomen Hippoksen kultaisen ansiomerkin Oulun Kuninkuusraveissa 2025.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Myös Kai Pajala ehdolla Hippoksen hallitukseen

Oulaistelainen hakee kaksivuotista kautta uutena ehdokkaana.
Julkaistu
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Kai Pajala
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