Myynti-ilmoitus Hevosurheilussa johti kauppoihin: aikansa derbyvoittaja uusiin käsiin

Derbyssä Humiro järkytti pelikansaa voittamalla 165-kertoimella 2,2-kertoimisen suursuosikin Ellin Sisun. Sen jälkeen voitot ovat olleet tiukassa, ja vaikka ennätys on komistunut 22,8:aan, tiliä on kertynyt niukalti.

Kun muutto viime lokakuussa Seppo Suurosen talliinkaan ei kääntänyt kurssia, Humiro päätyi Hevosurheiluun myytävien hevosten palstalle.

”Minun ei pitänyt olla ostamassa mitään, mutta näin ilmoituksen, ja joku rupesi kutkuttelemaan. Annoin tarjouksen, ja myyjä hyväksyi sen”, Sami Alamaa kertoo.

”Kävin hakemassa hevosen sunnuntaina Suuroselta, ja ori hienossa kunnossa sieltä tuli. Jalat sulat ja hevonen periaatteessa starttikunnossa, joten ei me varmaan mitään pitkää taukoa ruveta pitämään. Ei siinä taida saada Suurosen jäljiltä hevosta kuin huonommaksi”, Alamaa nauraa.

Poisjäänti viime Vermon startista johtui vain siitä, että hevonen oli tapaninpäivänä Kuopiossa huono.

”Sillä on ollut motivaatio-ongelmia, ja voi olla, että mekään ei niihin mitään keksitä. Mutta onpahan derbyvoittaja talossa. Itse olen intoa täynnä kuin pikkupoika.”

”Kun hevonen on voittanut derbyn, niin luokkahan siinä on sisällä. Mutta saadaanko sitä enää koskaan esille, se on toinen tarina. Meille kuitenkin riittää, kunhan hevonen on sen verran hyvä, että sillä kehtaa käydä raveissa ja saa joskus rahaa”, Sami Alamaa linjaa.

Hänen edelliset valmennettavansa ovat olleet lämminverisiä, mutta se ei ole ollut tietoinen valinta.

” Olin nuorena miehenä Puikkosen Pertillä töissä, ja siellä suomenhevosia tuli ajettua paljonkin. Meidän treenipaikat on vaan sellaiset. että ne sopii paremmin valmiille hevosille kuin starttaamattomille. Ja starttisuomenhevosia ei vaan tahdo saada järkevällä rahalla ostettua”, Alamaa perustelee.

Ennestään tallissa on yksi eläkeläishevonen ja jo 12-vuotiaaksi kääntynyt ykkössarjalainen Danne Edel.

”Sitäkin kyllä treenataan vielä, mutta otin sen vaan listalta pois, kun se oli viime startteihin niin huono. Ettei tule houkutusta ilmoittaa, kun on vajaita lähtöjä.”

Siviilityönä hänellä on kiinteistöhuolto, joka tekee asuntoihin myös remontteja.

”Jos tällä hevoshommalla pitäisi elää, olisi kuoltu nälkään jo aikoja sitten”, Sami Alamaa murjaisee.