Näistä asetelmista avausmatkalle - Parvelan Retu välttää sisäradan

Kuninkuusravien ympärillä spekulointi sai uutta tuulta purjeisiinsa, kun osallistujille saatiin kahdelle ensimmäiselle matkalle arvottua lähtöradat. Parvelan Retu sai lauantaina juostavan 2100 metrin matkalle radan 7, kun vastaavasti Evartti arvottiin radalle 1.

Tammojen puolella ennakkosuosikki Ciiran Tähti pääsee matkaan radalta 7. Tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntain pikamatkalle Seppo Suurosen valmennettava starttaa radalta 2.

Sunnuntain mailille lähdetään käänteisessä järjestyksessä, eli esimerkiksi rata 1 vaihtuu radaksi 8 ja rata 9 radaksi 12. Sunnuntain 3100 metrin päätösmatkalle radat valitaan kokonaistilanteen sijoituksien perusteella niin, että ennen päätösmatkaa johdossa olevan hevosen taustavoimat pääsevät valitsemaan lähtöratansa ensimmäisenä.

Kuninkuusravien jokaisen osamatkan ykköspalkinto on 17 000 euroa, ja kokonaiskilpailun palkintoskaala on 40 000 – 20 000 – 10 000 – 6 000 – 2 000 sekä muille osallistujille 1 000 €. Lisäksi tarjolla on bonuspalkinto 9 000 €, mikäli sama hevonen voittaa kaikki osamatkat. Näin voittamalla jokaisen osamatkan on kuninkuus- tai kuningatartittelin lisäksi mahdollisuus ansaita 100 000 euroa.