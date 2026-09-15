Lähtöradat
Kriteriumin ja Suurmestaruusajon lähtöradat on valittu.Kuva: Maisa Hyttinen
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Näiltä lähtöpaikoilta lämminveristen Kriteriumin ja Suurmestaruusajon finaaleihin

Loppukilpailujen ratavalintatilaisuus on päättynyt.
Julkaistu

Lämminveristen Kriterium-finaali ajetaan reilun puolentoista viikon kuluttua 80 000 euron ensipalkinnolla.

Kriterium-finaali 26.9.2026

Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro

1 Donna Madeleine / Markku Nieminen (1)

2 Coriolanus Frido / Markku Nieminen (2)

3 Pinebog's Bank / Riina Korhonen (3)

4 Cortina Games / Antti Kinnunen (5)

5 Reason To Rock / Hannu-Pekka Korpi (6)

6 Miss White Gold / Hannu-Pekka Korpi (10)

7 MAS Knockout / Mika Haapakangas (11)

8 Canberra Eastwind / Tapio Perttunen (12)

9 Better Leader / Petri Klemola (4)

10 Heartbeat Ahead / Juho Ihamuotila (7)

11 Amon Amarth / Christa Packalén (8)

12 Kajas Poseidon / Harri Koivunen (9)

Suurmestaruusajon kolmesta karsinnasta neljä parasta pääsi lauantaina 26.9. ajettavaan loppukilpailuun, jossa on 25 000 euron ykköspalkinto.

Suurmestaruusajo 2026

Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro

1 Dozen of Oysters / Antti Ojanperä (1)

2 Amazing Player / Irina Sarin (2)

3 Need'em / Miika Tenhunen (3)

4 Corazon Combo / Pekka Korpi (4)

5 Dundee As / Hanna Lepistö (7)

6 Kurri Jari Boko / Iikka Nurmonen (8)

7 Jarel Boko / Maiju Petriläinen (10)

8 Callela Ikaros / Joni-Petteri Irri (12)

9 Steady And Quick / Timo Korvenheimo (5)

10 Combat Fighter / Antti Ojanperä (6)

11 Diamond Truppo / Hanna Lepistö (9)

12 Com Milton / Matias Salo (11)

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