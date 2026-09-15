Näiltä lähtöpaikoilta lämminveristen Kriteriumin ja Suurmestaruusajon finaaleihin
Lämminveristen Kriterium-finaali ajetaan reilun puolentoista viikon kuluttua 80 000 euron ensipalkinnolla.
Kriterium-finaali 26.9.2026
Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro
1 Donna Madeleine / Markku Nieminen (1)
2 Coriolanus Frido / Markku Nieminen (2)
3 Pinebog's Bank / Riina Korhonen (3)
4 Cortina Games / Antti Kinnunen (5)
5 Reason To Rock / Hannu-Pekka Korpi (6)
6 Miss White Gold / Hannu-Pekka Korpi (10)
7 MAS Knockout / Mika Haapakangas (11)
8 Canberra Eastwind / Tapio Perttunen (12)
9 Better Leader / Petri Klemola (4)
10 Heartbeat Ahead / Juho Ihamuotila (7)
11 Amon Amarth / Christa Packalén (8)
12 Kajas Poseidon / Harri Koivunen (9)
Suurmestaruusajon kolmesta karsinnasta neljä parasta pääsi lauantaina 26.9. ajettavaan loppukilpailuun, jossa on 25 000 euron ykköspalkinto.
Suurmestaruusajo 2026
Hevosen ja valmentajan jälkeen suluissa valintavuoro
1 Dozen of Oysters / Antti Ojanperä (1)
2 Amazing Player / Irina Sarin (2)
3 Need'em / Miika Tenhunen (3)
4 Corazon Combo / Pekka Korpi (4)
5 Dundee As / Hanna Lepistö (7)
6 Kurri Jari Boko / Iikka Nurmonen (8)
7 Jarel Boko / Maiju Petriläinen (10)
8 Callela Ikaros / Joni-Petteri Irri (12)
9 Steady And Quick / Timo Korvenheimo (5)
10 Combat Fighter / Antti Ojanperä (6)
11 Diamond Truppo / Hanna Lepistö (9)
12 Com Milton / Matias Salo (11)