Näiltä lähtöradoilta Hevosenomistajapokaalin finaaliin – Shackhills Isadora ja L'Enfer Du Nord vakuuttavat voittajat

Torstai-iltana Jokimaalla ravattiin vuoden isopalkintoisimman 2-vuotiskilpailun Hevosenomistajapokaalin karsinnat.Ensimmäisessä karsinnassa Jari Kinnusen Shackhills Isadora (Father Patrick) runnoi voittoon johtavan rinnalta. Toiseksi kiri norjalaislähtöisen mutta viimeiset 15 vuotta Virossa vaikuttaneen Gudmund Haugstadin Norjassa syntynyt Haydi Hooves (Hayden Hanover). Kolmas oli keulassa juossut Pekka Korven Arctic Heir (Express Duo). Muut finaaliin päässeet olivat Tuomas Rantasen valmentama Callela Aramis (Friendly Bourbon) ja Pekka Korven valmentama Her Royal Heartful (Corazon Combo).Toisessa karsinnassa Korven Hanna Combo (Corazon Combo) laukkasi lähdössä hylkäykseen ja laukalle pomppasi myös Hannu-Pekka Korven valmentama ja Tommi Kylliäisen ohjastama L'Enfer Du Nord (Calgary Games). Lähtöä veti Riina Rekilän valmentama Reno Wania (Vegas Wania), ja se näytti loppusuoralle kaartaessaan jo voittajalta, mutta Tuukka Variksen ohjastettava pomppasi maalisuoralla laukalle. Alkulaukkansa hienosti paikanneella L'Enfer Du Nordilla oli terävin kiri. Toiseksi kiihdytti Haugstadin valmentama Final Sensation (Hayden Hanover) ja kolmanneksi Pekka Korven valmentama Corazon Carlo (Corazon Combo). Finaaliin selvitti tiensä myös Tanja Goman-Niemisen Reina Alwina (Nad Al Sheba)..Hevosenomistajapokaali 31.10.Ensimmäinen palkinto 21 000 euroa, lähtöradat (sulkeissa valintajärjestys)1. Final Sensation (3.)2. L'Enfer Du Nord (1.)3. Shackhills Isadora (2.)4. Haydi Hooves (4.)5. Corazon Carlo (5.)6. Arctic Heir (6.)7. Callela Aramis (7.)8. Her Royal Heartful (9.)9. Reina Alwina (8.)Ohjastajat vahvistetaan myöhemmin.