Näiltä lähtöradoilta lähdetään isoon 2-vuotisfinaaliin.
Näiltä lähtöradoilta lähdetään isoon 2-vuotisfinaaliin.Kuva: Johanna Heinonen
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Näiltä lähtöradoilta Hevosenomistajapokaalin finaaliin – Shackhills Isadora ja L'Enfer Du Nord vakuuttavat voittajat

31.10. ravattavan finaalin ykköspalkinto on 21 000 euroa. Sitä lähtee tavoittelemaan 9 varsaa.
Julkaistu
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Hannu-Pekka Korpi
Jari Kinnunen
Hevosenomistajapokaali
jokimaan ravit
Shackhills Isadora
L'Enfer Du Nord
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