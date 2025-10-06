Näiltä lähtöradoilta Kymenlaakso-ajon finaaliin – Kouvolan lähtölistat valmistuivat

Lauantaina 11. lokakuuta Kouvolassa kilpaillaan Kymenlaakso-ajon finaalin lisäksi vuoden neljännet divisioonafinaalit.

40 000 euron ensipalkinnolla juostavaan Kymenlaakso-ajoon lähtöradat valittiin maanantaina. Harri Koivusen Prasutagus Secret oli ainoa karsintavoittaja paalulta startanneista ja sille taustavoimat valikoivat finaaliin perusmatkalta radan kaksi. Takamatkalta tulleista karsintavoittajista Shackhills Gambler starttaa matkaan voltin ykkösradalta, Fuego Combo ja Piccolo Cocktail kakkos- ja kolmosradoilta.

Lämminveristen hopeadivisioonafinaalissa ennakkosuosikki Goodwin Zet starttaa 2100 metrin ryhmäajoon radalta viisi. Sille haasteen voitosta pyrkivät tarjoamaan hienosti Suomessa debytoinut Lindysmusclemania sekä Need’em.

Kylmäveristen hopeadivisioonafinaalissa voittoputkea rakentanut Sipisee pääsee matkaan nelosradalta. Samassa lähdössä kolmen kuukauden tauolta paluun radoille esittää Petri Mäkisen voitokas Viulan Voitto.

Iltapäivän Toto75-kierros käynnistyy tasaisella lämminveristen haastajadivisioonafinaalilla. Lähdön potentiaalisia voitontavoittelijoita ovat muun muassa Bigwig Swamp, Jollywood sekä Cheops.

Ravit avaavassa suomenhevosten Nuorten Sarjassa 40 metrin takamatkalta paluuta kultakantaan tavoittelee 5-vuotiaiden ikäluokkatähti Caru.

Kouvolan 11.10. ravien lähtölistoihin pääset tästä linkistä