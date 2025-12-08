Näiltä lähtöradoilta Ponsse Cup -finaaliin – Oulun ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Oulun Äimäraution Toto75-kierros huipentuu nyt seitsemättä kertaa ajettavaan Ponsse Cupin finaaliin. 3–4-vuotiaille lämminverisille rajatun 2120 metrin ryhmäajon karsintalähtöjä on ajettu pitkin syksyä Oulussa, Bodenissa ja Kuopiossa.
Viidestä ajetusta karsinnasta voittajat arvottiin radoille 1-4, sillä Antti Ojanperän treenaama Wish Will Win voitti kaksi karsintaa. Finaalissa se starttaa matkaan radalta kolme. Ykkösradalta 12 000 euron ensipalkintoa lähtee tavoittelemaan Matias Salon treenaama Mudcake Comery, joka saa Oulussa Tuukka Variksen kyytiinsä. Bodenin karsintavoittaja Hällebackens Nike avaa matkaan radalta kaksi.
Kylmäveristen ykkössarjassa radoille paluun tekee 3,5 kuukauden tauolta tuleva Profiili. Samassa lähdössä yli puoli vuotta kestäneen taukonsa päättää Ossi Nurmosen treenaama Siirin Veeti.
Lämminveristen Oulu Grand Prix’ssä nähdään ruotsalaisväriä Zorro Swingin toimesta. Tasaisessa lämminveristen avoimessa 2120 metrin ryhmäajossa suomalaisten ykkösnimet ovat radoilta kuusi ja seitsemän starttaavat Hierro Boko sekä Yolo Savoy.
Oulun 13.12. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä
Artikkelin pääkuva vaihdettu 8.12.2025 kello 14.25
Ponsse Cup 2025
1 Mudcake Comery / Tuukka Varis
2 Hällebackens Nike / Jens Eriksson
3 Wish Will Win / Santtu Raitala
4 Green River's Zack / Hannu Torvinen
5 Ynnest Lloyd / Mats Rånlund
6 Olympe de Veluwe / Henri Bollström
7 Fenice Degli Dei / Mauri Jaara
8 Digital Last / Panu Ahonen
9 Borups Diamant / Jarmo Saarela
10 Rebel Heart / Hannu Hietanen