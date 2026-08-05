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Näiltä lähtöradoilta Suuren Suomalaisen Derbyn finaaliin
Loppukilpailu ajetaan lauantaina 15. elokuuta 100 000 euron ensipalkinnolla.
Nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen kauden kohokohta on pian käsillä. Derbyn karsinnat on ajettu, ja näistä asemista lähdetään puolentoista viikon päästä ajettavaan finaaliin.
Suuri Suomalainen Derby 2026
1. Magnitude
2. Callela Capitano
3. Like My Dream
4. Stonecapes Yoda
5. Ancio
6. Uranus Orden
7. Ashley Spy
8. Prasutagus Secret
9. EL Narnia
10. Green's Third Try
11. Callela Classico
12. Make Cash