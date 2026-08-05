Derbyn ratajärjestys.
Derby-finaalin lähtöradat on valittu.Kuva: Laura Koskenniemi
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Näiltä lähtöradoilta Suuren Suomalaisen Derbyn finaaliin

Loppukilpailu ajetaan lauantaina 15. elokuuta 100 000 euron ensipalkinnolla.
Julkaistu

Nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen kauden kohokohta on pian käsillä. Derbyn karsinnat on ajettu, ja näistä asemista lähdetään puolentoista viikon päästä ajettavaan finaaliin.

Suuri Suomalainen Derby 2026

1. Magnitude

2. Callela Capitano

3. Like My Dream

4. Stonecapes Yoda

5. Ancio

6. Uranus Orden

7. Ashley Spy

8. Prasutagus Secret

9. EL Narnia

10. Green's Third Try

11. Callela Classico

12. Make Cash

Derby 2026
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