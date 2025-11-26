Näiltä lähtöradoilta Teivo GP:n finaaliin – Kari Lehtosen valmennettaville kolme finaalipaikkaa
Tiistaina kilpailtiin Teivo Grand Prix'n karsinnat. Jokaisesta karsinnasta kolme parasta selvittivät tiensä lauantaina 6. joulukuuta 12 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan loppukilpailuun. Finaali ajetaan 15 hevosen 2100 metrin ryhmäajona.
Karsintavoittajista ensimmäisenä lähtörata päästiin arvonnan jälkeen valitsemaan Warrior Princessille, jolle taustavoimat päätyivät ottamaan radan kaksi. Karsintavoittajista BWT Johnny B Goode avaa matkaan sen sisäpuolelta. Loput kolme karsintavoittajaa: Brooklyn, Francoise S.H. sekä You To Class lähtevät mainitussa järjestyksessä matkaan radoilta 3-5.
Kari Lehtosen valmennettavia finaalissa nähdään peräti kolme, kun Warrior Princessin lisäksi Kinematic ja Quick Swamp ansaitsivat paikan loppukilpailun. Aleksi Kytölä ja Matias Salo saivat finaaliin kaksi hevosta.
Ennakkomaksullinen Teivo GP on rajattu lämminverihevosille, joiden voittosumma oli 27. lokakuuta enintään 30 000 euroa.
Teivo GP -finaali 2025 lähtöradat, (suluissa valintavuoro, valmentaja)
1 BWT Johnny B Goode (2, Mari Leinonen)
2 Warrior Princess (1, Kari Lehtonen)
3 Brooklyn (3, Elina Mustaniemi)
4 Francoise S.H. (4, Robert Lindgren)
5 You To Class (5, Matias Salo)
6 Perfecto (7, Matias Salo)
7 Kinematic (12, Kari Lehtonen)
8 Black Crystal (14, Aleksi Kytölä)
9 Västerbo Gute (6, Aleksi Kytölä)
10 Royal Eagle (8, Markku Nieminen)
11 Highlight Bogeyman (10, Tarja Aronen)
12 BWT Iceman (15, Jari Keväänranta)
13 Infinity Of Joy (9, Antti Ala-Rantala)
14 Quick Swamp (11, Kari Lehtonen)
15 Empere's Battle (13, Harri Koivunen)