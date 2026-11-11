HU selvitti: Näin ravipäivien määrät korreloivat hevosmääriin

Hevosurheilun toimitukseen tuli yhteydenotto, jossa ihmeteltiin Kaakon ratojen (Kouvola, Mikkeli ja Lappeenranta) ravipäivien vähyyttä verrattuna Lännen ratoihin (Tampere, Turku, Forssa). Kaakon radat ajavat ensi vuonna yhteensä 40 ravipäivää ja Lännen radat 69..Korreloisiko radan ravipäivien määrä sen starttihevosten määrään?.Suomen Hippoksen IT-osastolla löytyi työkalut, joilla saatettiin verrata kunkin maakuntaradan starttihevosten määriä toisiinsa. Tarkasteluun otettiin vähintään kerran tänä vuonna startanneet hevoset, ja kotirata määräytyi valmentajan ilmoittaman kotiradan perusteella. Tulos löytyy ohesta pylväsdiagrammina, jossa starttihevosten määrän vastapuolelle on lisätty kunkin maakuntaradan ravipäivien määrät..Diagrammista on helppo nähdä, että ravipäivien määrä ei vähene suhteessa hevosmäärään oikealta vasemmalle. Eikä sen raviurheilujohtaja Arto Hytösen mukaan kuulukaan vähentyä..”Asiaan on erilaisia tarkastelutapoja. Jokainen valmentaja on valinnut itselleen kotiradan, ja se on yksi tapa, mutta viime vuosina tarkastelu on painottunut ensisijaisesti ratojen vaikutusalueelta tulevien kilpailusuoritusten määriin. Mikäli hevonen sijaitsee useamman radan vaikutusalueella, se huomioidaan lähintä rataa painottaen. Vaikutusalue kuvaa sitä arjen todellisuutta”, Hytönen valaisee..Radan vaikutusalue on harpilla rata keskipisteenä piirretty ympyrä, jonka sisältä 75 prosenttia sen edellisvuoden kilpailusuorituksista tuli..”Tulokset ovat osittain erityyppisiä, kun tarkastellaan vaikutusaluetta eikä valmentajan nimeämää kotirataa”, Hytönen painottaa..Ravipäivien jakautumista eri ratojen kesken ohjaa myös maa- ja metsätalousministeriön tilaama Vidgrénin työryhmän raportti, jonka mukaan ratojen toimintaa pitää profiloida. Hippoksen hallitus on nimennyt kahdeksan rataa, jotka kantavat päävastuun talvikauden kilpailutoiminnasta..Tavoite on saada kilpailutarjonta ja -kysyntä kohtaamaan niin ratakohtaisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.Raviurheilujohtaja Arto Hytönen.Arto Hytönen myöntää Itä-Suomessa olevan talvella katvetta..”Kalenterin teossa pääratojen talvikautta on pikkuisen rikottu ja lyhennetty. Kaikki sellaiset hevoset, joiden valmentajat ovat siihen halukkaita, halutaan pitää mukana kilpailutoiminnassa myös talvella.”.”Tavoite on saada kilpailutarjonta ja -kysyntä kohtaamaan niin ratakohtaisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin”, Hytönen summaa..Ensimmäisenä diagrammista hyppää silmään Vermo. Ravipäivien määrä on maan selvästi suurin, kotiradan starttihevosten määrä vasta neljänneksi suurin. Asia selittyy paitsi vaikutusalueella olevien hevosten määrällä, myös pääradan asemalla..”Kotiradan hevosten määrä on lähes tuplasti suurempi kuin vaikka Turun. Yleisesti pääradalla on jokaisessa maassa korkeampi profiili ja se on haluttu turvata myös meillä Suomessa”, Arto Hytönen vertaa..Toisaalta Turkukin on niitä ratoja, joilla kilpailupäiviä on selvästi suhteessa enemmän kuin kotiradan starttihevosia. Samaan ”kerhoon” kuuluvat Tampere, Oulu ja Lahti..”Hallitus on nimennyt talvikaudesta vastaavat alueensa pääradat, joihin kaikki edellä mainitut radat kuuluvat. Valinnassa on tarkasteltu useita asioita – yhtenä sitä, paljonko radan vaikutusalueella asuu ihmisiä”, Hytönen perustelee..Kaikkien maakuntaratojen kiintiöpäätöksiin vaikuttavat myös kesäratojen ravit..”Niitä on vuodessa 42 päivää, ja esimerkiksi Pohjanmaalla kilpailutarjontaa täyttävät kesällä alueen lukuisat kesäradat. Ratakohtaisissa kiintiöissä huomioidaan kaikki vaikutusalueen ravit”, Arto Hytönen muistuttaa..Hänen mielestään kiintiöt ovat tällä hetkellä varsin hyvin kohdallaan, mutta hän tiedostaa, että muutospaineita saattaa tulla jatkossa rahoituksesta..”Myös rahoitusnäkymä ohjaa merkittävästi meidän toimintaamme. Rahoituksen tilapäisesti pienentyessä palkintotuki tulee käyttää tehokkaasti, jotta pystymme järjestämään riittävän määrän ravipäiviä kuitenkin hyväksyttävän palkintotason säilyttäen. Siirtymäkausi rahapelaamisen lisenssimarkkinaan on edessä ja alan tulonmuodostus osittain muuttuu. Jatkossakin tavoitteena on turvata niin ammattimaisen valmennustoiminnan, tavoitteellisen hevosenomistamisen kuin harrastamisenkin edellytykset.”