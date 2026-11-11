Starttihevosten ja ravipäivien määrät maakuntaradoittain. Grafiikka: Petri Jokela

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HU selvitti: Näin ravipäivien määrät korreloivat hevosmääriin

Hevosurheilu selvitti, miten monen starttihevosen kotirata mikäkin maakuntarata on ja miksi ravipäivät eivät jakaudu radoittain täysin samassa suhteessa.