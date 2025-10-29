Naispuolisten ohjastajien piikkipaikkaa pitävä Elina Leinonen uskoo, että lähivuosina valtakunnallisen ajajaliigan kärkikymmenikössä nähdään nainen: ”Toivottavasti se olisin vielä minä”, Leinonen sanoo.
Naispuolisten ohjastajien piikkipaikkaa pitävä Elina Leinonen uskoo, että lähivuosina valtakunnallisen ajajaliigan kärkikymmenikössä nähdään nainen: ”Toivottavasti se olisin vielä minä”, Leinonen sanoo.Kuva: Anu Leppänen
Naiset tekevät esiinmarssia raviohjastajina – yhä useampi sadan parhaan joukossa

Nuoret naiset ovat vallanneet jalansijaa kotimaan kuskimarkkinoilla.
