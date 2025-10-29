Naiset tekevät esiinmarssia raviohjastajina – yhä useampi sadan parhaan joukossa

Naisten määrä kuskitilaston sadan parhaan joukossa on kasvanut. Viime vuonna 20 parhaan naispuolisen ohjastajan keskimääräinen sijoitus valtakunnallisessa kuskiliigassa oli 67., mutta tänä vuonna se on 62,8. Viime vuonna sadan kärkeen ylsi 17 naista, ja kuluvan vuoden aikana sinne on kivunnut jo 20 naista, kun mittarina käytetään voitettujen lähtöjen määrää. Kuluvan vuoden osalta tilasto käsittää aikavälin 1.1.–26.10..Meneillään olevan kauden aikana paras naispuolinen ohjastaja on ollut 37 voittoa ohjastanut Elina Leinonen, jolla on myös selvästi eniten sisäänajettua rahaa. Jo tässä vaiheessa vuotta 16 täysosumaa ja yli 100 starttia viime vuotta enemmän ohjastanut Leinonen löytyy valtakunnallisen kuskitilaston sijalta 20. Viime vuonna paras naisista oli Henna Halme, joka sijoittui koko kuskitilaston sijalle 22 voitettuaan 46 lähtöä..Naisten nousu ajajaliigassaNaisia on noussut valtakunnallisen kuskitilaston Top100-sijoille enemmän kuin viime vuonna.Valtaosa tämän vuoden 20 parhaista ohjastavista naisista on 1990- tai 2000-luvulla syntyneitä..Kasvaneen Top100-kuskien määrän lisäksi tilastoista on havaittavissa muitakin merkkejä nuorten naisohjastajien esiinmarssista..Vuonna 2024 kaksinumeroiseen voittolukemaan pääsi 14 ohjastavaa naista. Tänä vuonna siihen on yltänyt jo yhtä moni, ja lisäksi useampi kuski on vain voiton tai kahden päässä kymmenen täysosuman rajapyykistä..Lisäksi viime vuonna naisohjastajien 20 kärjestä kukin narutteli keskimäärin 14,4 voittoa. Tänä vuonna lukema on 13, mutta se nousee vielä eikä ole vertailukelpoinen, koska vuosi on vielä pahasti kesken..Varsinkin naisohjastajien viiden kärjen osalta starttimäärät ovat selvästi nousseet tai todennäköisesti tulevat nousemaan viime vuodesta, mikä kielii siitä, että myös valmentajat ovat huomanneet näiden taidot. Kuskit ovat myös hyödyntäneet mahdollisuuden, sillä viiden parhaan kuskin voittoprosentti on keskiarvolla mitattuna 16, kun viime vuonna se oli 12,4..”Meillä on paljon taitavia naisohjastajia, jotka haluavat menestyä ja panostaa kilvanajoon täysillä, ja mielellään valmentajat heitä käyttävätkin ohjastajina. Enää naiset eivät halua vain hoitaa hevosia, vaan monella ohjastaminen on pääasia”, Elina Leinonen sanoo..Hän uskoo, että muutos naisohjastajien saamissa kilpailumahdollisuuksissa juontaa juurensa raviurheilun muuttuneeseen kulttuuriin..”Ennen monet ajoivat itse omalla valmennettavallaan. Nykyään valmentajat ilmoittavat enemmän ammattikuskeille. Ja kun valmentajat huomasivat, että myös vieraat voivat ohjastaa hevosta, sen jälkeen on huomattu, että hevoset pelaavat yhtä lailla naiskuskeillakin. Ennakkoluulot ovat vähentyneet”, Leinonen avaa näkemystään..Naispuolisten ohjastajien esiinmarssissa silmiinpistävää on ohjastajien ikä. Valtakunnallisen ohjastajaliigan kärkikymmeniköstä vain puolet on syntynyt 1990-luvulla tai myöhemmin. Naisten kärkikymmeniköstä taas yhdeksän kymmenestä on syntynyt 90-luvulla tai myöhemmin. Kaikkiaan 20 parhaan naisen joukosta löytyy ainoastaan kolme 1980-luvulla tai sitä ennen syntynyttä..Lisäksi valtakunnallisen ohjastajatilaston 20 parhaan joukosta löytyy vain yksi 2000-luvulla syntynyt miesohjastaja. Naisten 20 kärjessä on peräti seitsemän 2000-luvulla syntynyttä..Ainoana 80-luvulla syntyneenä naisten kymmenen kärkeen sijoittuva Maria Kurttila nostaa Leinosen tavoin esiin asennemuutoksen ja kasvaneet kilpailumahdollisuudet..”Ensinnäkin on hirveän positiivista, että on noinkin paljon nuoria ohjastajia”, vuodesta 2007 asti kilpaa ajanut Kurttila aloittaa. ”Varmasti osansa on sillä, että monté-lähtöjä on ruvennut olemaan enemmän. Ylipäätään naiset ovat päässeet ensin sitä kautta näkyville. Sitten kiinnostus ja uskallus kärryiltä ohjastamiseen on noussut.”.Kurttila kokee, että lähes 20-vuotisen aktiiviuransa aikana naisohjastajien taso on noussut..”Varmaan juuri siitä syystä, että heillä on startteja enemmän. Silloin kun itse aloitin, mukana oli silloin tällöin yksittäinen nainen, ja usein he tuppasivat ajamaan omia valmennettaviaan, kuten minäkin tein alkuun. Rutiinin kautta taso tietysti nousee.”