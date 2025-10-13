Massimo Hoist, Hannu Torvinen
Massimo Hoist on St. Legerin suuri etukäteissuosikki.Kuva: Anu Leppänen
Näistä asemista St. Legeriin − Porin lähtölistat valmistuivat

St. Legerin ja Satakunta-ajon finaalit ajetaan lauantaina 18. lokakuuta.
Porin ravilauantain päälähtöinä ajetaan St. Legerin ja Satakunta-ajon finaalit. Kilpailujen karsinnat ajettiin viime perjantaina. St. Legerissä karsintavoittoihin ylsivät kisan ennakkosuosikki Massimo Hoist sekä yllätyksen järjestänyt Dorea Frido.

Massimo Hoist starttaa Hannu Torvisen ohjastamana 2620 metrin tasoitusajossa matkaan 20 metrin takamatkan kolmosradalta. Dorea Frido puolestaan perusmatkan ykkösradalta. 4-vuotiaita tammoja finaalissa nähdään kolme: Ginza, Daisy Garden ja One Of. Nämä saavat alussa 20 metriä hyvitystä muuhun porukkaan.

Toto75-kierroksen avaavassa Satakunta-ajossa karsintavoittaja Siirin Toive pyrkii muilta pakoon paalulta. Toinen karsintavoittaja Rebyytti lähtee jahtaamaan sitä pisimmältä 60 metrin takamatkalta kolmen muun hevosen kanssa.

T75-kierroksen toisena kohteena juostaan lämminveristen avoin Monte Cup -finaali 10 000 euron ensipalkinnolla. Siinä ensimmäistä kertaa raviratsastuksessa lähtöviivalle asettuu Antti Ojanperän valmentama Dozen Of Oysters.

Porin 18.10. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä

St. Leger

1 Ginza / Ilkka Korpi

2 Daisy Garden / Tommi Kylliäinen

3 One Of / Jukka Torvinen

——————————————————

4 Dorea Frido / Tuukka Varis

5 Icella / Ari Moilanen

6 Arctic Emerald / Janne Korpi

7 Knight Rider Hoss / Iikka Nurmonen

8 Fortunewheelgarden / Tino Keväänranta

9 Callela Ellen / Henri Bollström

10 Neymar Web / Mika Forss

11 Christine L Garden / Jarmo Saarela

12 Halley Wania / Esa Holopainen

——————————————————

13 Crepe Match / Olli Koivunen

14 Main Stage / Santtu Raitala

15 Massimo Hoist / Hannu Torvinen

16 Corazon Combo / Pekka Korpi

Satakunta-ajo

1 Siirin Toive / Esa Holopainen

2 Taarin Toivo / Tommi Sundström

3 Baana Mestari / Tuukka Varis

——————————————————

4 Juhokusti / Teemu Okkolin

5 Retuuttaja / Antti Veteläinen

6 Carambo / Ari Moilanen

7 Taika-Teflon / Mika Forss

8 Pihlaiston Paroni / Antti Tupamäki

——————————————————

9 Landen Kundi / Jani Suonperä

10 Tuplapotti Pee / Jarmo Saarela

——————————————————

11 Likan Lupaus / Iikka Nurmonen

12 Consta / Jukka Torvinen

13 Rebyytti / Juha-Pekka Ahonen

14 Ejnar / Henri Bollström

