Näistä asemista Suur-Hollola-ajon finaaliin – Tuukka Variksen ajokki vaihtuu

Arpaonni suosi karsintavoittajista Amanda Evoa, jolle valmentaja Dimitri Hedman pääsi valitsemaan ensimmäisenä ykkösradan. Karsintavoittajat miehittävät finaalissa eturivin sisimmät lähtöradat valintajärjestyksessä.

Pekka Korpi ajoi finaaliin kolme hevosta, mikä sekoitti kuskipakkaa. Pekka itse joutuu ajamaan osaomistamaansa karsintakakkosta Corazon Comboa. Karsintavoittajista Run For Royaltyn kuski oli vielä valintatilaisuudessa auki, mikä aiheutti epävarmuuden myös eränsä kolmosena finaaliin selvinneen Halley Wanian ohjastajaan. Karsinnan ajanut Mika Forss ajaa finaalissa karsintavoittaja Amanda Evoa.

EL Jetpackin kuski on finaalissa Tuukka Varis, minkä johdosta hänen karsintakolmosena finaaliin ajamansa Magazine Matchin kuski vaihtuu.

"Todennäköisesti Iikka Nurmonen", Tuukka tiesi.