Näistä asemista Suur-Hollola-ajon finaaliin – Jorma Kontio ajaa Run For Royaltya
Arpaonni suosi karsintavoittajista Amanda Evoa, jolle valmentaja Dimitri Hedman pääsi valitsemaan ensimmäisenä ykkösradan. Karsintavoittajat miehittävät finaalissa eturivin sisimmät lähtöradat valintajärjestyksessä.
Pekka Korpi ajoi finaaliin kolme hevosta, mikä sekoitti kuskipakkaa. Pekka itse joutuu ajamaan osaomistamaansa karsintakakkosta Corazon Comboa. Karsintavoittajista Run For Royaltya ajaa Jorma Kontio. Halley Waniaa ohjastaa Olli Koivunen. Sen karsintakolmoseksi ajanut Mika Forss ajaa finaalissa karsintavoittaja Amanda Evoa.
EL Jetpackin kuski on finaalissa Tuukka Varis, minkä johdosta hänen karsintakolmosena finaaliin ajamansa Magazine Matchin kuskiksi vaihtuu finaaliin Iikka Nurmonen.
Puuttuneet ohjastajat täydennetty finaalihevosille 5.7. kello 14.20.
Finaalin ratajärjestys
1 Amanda Evo/Mika Forss (1)
2 EL Jetpack/Tuukka Varis (2)
3 Massimo Hoist/Hannu Torvinen (3)
4 Run For Royalty/Jorma Kontio (4)
5 Corazon Combo/Pekka Korpi (5)
6 The Lost Batallion/Esa Holopainen (9)
7 Magazine Match/Iikka Nurmonen (10)
8 Estelle Travian/Tommi Kylliäinen (12)
9 Stoneisle Vertigo/Tapio Perttunen (6)
10 Consalvo/Juha Utala (7)
11 Main Stage/Santtu Raitala (8)
12 Halley Wania/Olli Koivunen (11)
Hevosen nimen perässä ohjastaja nimi. Suluissa valintajärjestysnumero.