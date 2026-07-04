Suur-Hollola-ajo 2026 finaalin lähtölista
Tältä näyttää Suur-Hollola-ajon 2026 finaalin lähtölista.Kuva: Maisa Hyttinen
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Näistä asemista Suur-Hollola-ajon finaaliin – Jorma Kontio ajaa Run For Royaltya

Suursuosikki Massimo Hoistille päästiin valitsemaan lähtörata kolmantena neljästä karsintavoittajasta.
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Arpaonni suosi karsintavoittajista Amanda Evoa, jolle valmentaja Dimitri Hedman pääsi valitsemaan ensimmäisenä ykkösradan. Karsintavoittajat miehittävät finaalissa eturivin sisimmät lähtöradat valintajärjestyksessä.

Pekka Korpi ajoi finaaliin kolme hevosta, mikä sekoitti kuskipakkaa. Pekka itse joutuu ajamaan osaomistamaansa karsintakakkosta Corazon Comboa. Karsintavoittajista Run For Royaltya ajaa Jorma Kontio. Halley Waniaa ohjastaa Olli Koivunen. Sen karsintakolmoseksi ajanut Mika Forss ajaa finaalissa karsintavoittaja Amanda Evoa.

EL Jetpackin kuski on finaalissa Tuukka Varis, minkä johdosta hänen karsintakolmosena finaaliin ajamansa Magazine Matchin kuskiksi vaihtuu finaaliin Iikka Nurmonen.

Puuttuneet ohjastajat täydennetty finaalihevosille 5.7. kello 14.20.

Finaalin ratajärjestys

1 Amanda Evo/Mika Forss (1)

2 EL Jetpack/Tuukka Varis (2)

3 Massimo Hoist/Hannu Torvinen (3)

4 Run For Royalty/Jorma Kontio (4)

5 Corazon Combo/Pekka Korpi (5)

6 The Lost Batallion/Esa Holopainen (9)

7 Magazine Match/Iikka Nurmonen (10)

8 Estelle Travian/Tommi Kylliäinen (12)

9 Stoneisle Vertigo/Tapio Perttunen (6)

10 Consalvo/Juha Utala (7)

11 Main Stage/Santtu Raitala (8)

12 Halley Wania/Olli Koivunen (11)

Hevosen nimen perässä ohjastaja nimi. Suluissa valintajärjestysnumero.

Suur-Hollola-ajo 2026 finaalin lähtölista
Massimo Hoist leikitellen finaaliin, Pekka Korvelta kolme haastajaa
Suur-Hollola-ajo
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