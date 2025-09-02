Näistä asetelmista Kriterium-finaaleihin – katso myös ratojen valintajärjestys

Tiistai-iltana Teivossa ratkottiin molempien rotujen Kriterium-finalistit. Lämminveristen puolella jokaisen karsinnan voitti suosikki, mutta suomenhevosten puolella saatiin toiseen karsintaan yllätysvoittaja, kun Consta vei voiton suosikkina laukkoihin sortuneen Campparin sijaan.Karsintojen jälkeen valittiin tietenkin lähtöradat loppukilpailuun.Valintajärjestys arvottiin siten, että karsinnassa saman sijoituksen saavuttaneiden hevosten taustajoukot arpoivat keskinäisen valintajärjestyksen. Ensimmäisenä arvonnan ja sen jälkeen valinnan tekivät tietysti karsintojen voittajat.Lämminveristen puolella ensimmäisen valintavuoron sai kaksi hevosta finaaliin valmentanut Markku Nieminen. Hän valitsi vakuuttavan keulavoiton karsinnassa napanneelle Anciolle kakkosradan.Toisena valitsemaan pääsi Hannu Torvinen, joka ohjasti Hannu-Pekka Korven treenaamalla Magnitudella karsintojen nopeimman voittoajan. Hän valitsi ajokilleen radan kolme. Torvinen myös jatkaa Magnituden rattailla.Magnituden valmentaja Hannu-Pekka Korpi saavutti illan aikana toisenkin karsintavoiton, jonka toi keulasta muilta karannut EL Narnia. Korpi valitsi kolmantena EL Narnialle ykkösradan. Torvinen ohjasti voiton karsinnassa, mutta koska hän ajaa finaalissa Magnitudea, hyppää EL Narnian rattaille Iikka Nurmonen.Löydät valintajärjestyksen kokonaisuudessaan jutun lopusta.Suomenhevosten karsintoja ajettiin vain kaksi, joista kummastakin finaaliin selvisi kuusi hevosta.Ensimmäisenä radan finaaliin pääsi valitsemaan Seppo Suuronen ja Esa Holopainen. Marstiolle päädyttiin valitsemaan rata kolme.Seuraavaksi valittiin rata toiselle karsintavoittajalle, ja valinta kohdistui Constan osalta kakkosrataan.Alta löydät myös suomenhevosten finaalin lähtöratojen valintajärjestyksen kokonaisuudessaan.Kriteriumin lähtöratojenvalintajärjestysMainittu järjestyksessä valmentaja, ohjastaja, hevonen ja finaalin lähtörataLämminveriset1. Markku Nieminen, Santtu Raitala, Ancio (2.)2. Hannu-Pekka Korpi, Hannu Torvinen, Magnitude (3.)3. Hannu-Pekka Korpi, Iikka Nurmonen, EL Narnia (1.)4. Juho Ihamuotila, ohjastaja ei tiedossa, Arctic Fiona (4.)5. Timo Korvenheimo, Jarmo Saarela, Piccolo Cocktail (9.)6. Pekka Korpi, Fuego Combo (5.)7. Tapio Mäki-Tulokas, Jukka Torvinen(mahdollisesti), Elvis Garden (10.)8. Kari Lehtonen, Esa Holopainen, Expanse’s Beauty (6.)9. Tuomas Korvenoja, Brutal Match (11.)10. Katja Melkko, Odin Web, Jorma Kontio (mahdollisesti) (7)11. Markku Nieminen, Ari Moilanen, Legacy Luca (12.)12. Jari Kinnunen, Tuukka Varis, Shackhills Gambler (8.)Suomenhevoset1. Seppo Suuronen, Esa Holopainen, Marstio (3.)2. Juuso Nyström, Jukka Torvinen, Consta (1.)3. Heikki Mikkonen, Vipinän Vihellys (2.)4. Amanda Muteli, Juha-Pekka Ahonen, Rebyytti (4.)5. Mikko Niemistö, ohjastaja ei tiedossa, Falk (9.)6. Leo Mönttinen, ohjastaja ei tiedossa, Helmin Ville (5.)7. Miika Tenhunen, ohjastaja ei tiedossa, Likan Lupaus (6.)8. Seppo Suuronen, Henri Bollström, Camppari (7.)9. Jussi Suominen, ohjastaja ei tiedossa, Tanno (10.)10. Niko Jokela, ohjastaja ei tiedossa, Retostella (8.)11. Henry Ala-Korpi, Franssari (11.)12. Jani Suonperä, Landen Kundi (12.).Consta kukisti ennätysajallaan suursuosikin suomenhevosten Kriterium-karsinnassa.Suosikit odotetun vahvoja lämminveristen Kriterium-karsinnoissa – Hannu-Pekka Korvelle jälleen kaksi karsintavoittoa