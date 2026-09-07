Like My Dream selvisi karsintavoittajana Derby-finaaliin, mutta laukkasi loppukilpailussa. Nyt Tapio Perttunen hakee valmennettavallaan menestystä Villinmiehen Tammakilvassa.
Like My Dream selvisi karsintavoittajana Derby-finaaliin, mutta laukkasi loppukilpailussa. Nyt Tapio Perttunen hakee valmennettavallaan menestystä Villinmiehen Tammakilvassa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Näistä asetelmista lähdetään Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin – Like My Dreamille huippupaikka

Torstaina Lappeenrannassa vietetään karsintailtaa.
Julkaistu
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villinmiehen Tammakilpa
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