Näistä asetelmista lähdetään Villinmiehen Tammakilvan karsintoihin – Like My Dreamille huippupaikka

Torstaina Lappeenrannassa ravataan molempien rotujen Villinmiehen Tammakilvan karsinnat. Suomenhevosissa kisa on rajattu viisivuotiaille, lämminverisissä nelivuotiaille.Teivon Kuninkuusraveissa Pikkukuningattareksi ravannut Kiriliina kiihdyttää omaan karsintaansa viitosradalta.Retostellan jälkeen ikäluokan toiseksi eniten tienannut tamma on Antti Tupamäen valmentama Ceepra. Myös se starttaa omaan karsintaansa viitosradalta. Hankosidevammasta toipuva Retostella ei osallistu kisaan lainkaan.Suomenhevosten kolmannessa karsinnassa nelosradalta starttaava Viksun Cikka saa vastaansa muun muassa Winnovan, Taran ja ensimmäistä kertaa Toto-raveissa kilpailevan Hitsin.Kaikki suomenhevosten karsinnat ajetaan T5-kohteiden ulkopuolella.Torstai-illan pääpeli muodostuu yhtä kohdetta lukuun ottamatta lämminveristen karsinnoista.Ensimmäisen karsinnan suosikki on kolmosradalta starttaava Derbyn karsintavoittaja Like My Dream.Derbyssä parhaana tammana neljänneksi sijoittunut EL Narnia lähtee omaan karsintaansa ysiradalta. Rich Shade puolestaan tavoittelee samassa karsinnassa finaalipaikkaa ykkösradalta.EL Narniaa valmentavan Hannu-Pekka Korven muilla valmennettavilla oli hyvä arpaonni, sillä Sister Serene kiihdyttää omaan karsintaansa kakkosradalta, ja BWT Kira starttaa viimeiseen karsintaan kolmosradalta.Viimeisessä karsinnassa tauolta palaava Arctic Fiona arvottiin takariviin ysiradalle.Suomenhevosten puolella jokaisen karsinnan neljä parasta etenee lauantaina 19.9. ajettavaan finaaliin. Lämminveristen puolella loppukilpailuun pääsee jokaisen karsinnan kolme parasta. Myös lämminveristen finaali ajetaan 19.9. Lappeenrannassa.Pääset tarkastelemaan karsintojen lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.