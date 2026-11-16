Nämä 46 hevosta maksettiin mukaan Teivo Grand Prix'hin
Aikaisemmin enintään 30 000 euroa tienanneille lämminverisille rajatun Teivo Grand Prix’n voittosummaraja nousi täksi vuodeksi 45 000 euroon. Syy muutokseen oli se, että 30 000 euron voittosummaraja on myös nousijadivisioonassa, joka pyörii ympäri vuoden.
Viime vuonna Teivo GP:hin maksettiin 52 hevosta, tänä vuonna lukema oli 46.
”Määrään pitää olla nykytilanteessa tyytyväinen. Voittosummarajan noustessa potentiaalisten osallistujien määrä laski, koska massat vähenevät enemmän tienanneissa. Kilpailullisesti suuri tarve korkean palkintoprofiilin lähdöille on yli 30 000 euroa tienanneiden hevosten osalta ja nykymuotoinen Teivo Grand Prix palvelee ennen kaikkea tätä joukkoa”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves sanoo tiedotteessa.
Teivo Grand Prix -karsinnat kilpaillaan tiistaina 24.11. ja finaali 5.12. lauantaina. Karsinnoissa ykköspalkinnot ovat 2000 ja finaalissa 12 000 euroa.
Lähde: Teivon ravikeskus
Ennakkomaksun maksaneet aakkosjärjestyksessä
Adele Eastwind
Alina Garde
Bienvenue
Brutal Match
Bullet Caviar
Charmeur
Crazy For You
Definitely Maybe
East Ward
Elvis Garden
Empere’s Battle
Enrico Combo
Ever Loving
Evert Knows
Explosive Secret
Feels Fine By Me
Flaps Out
Francoise S.H.
Grande No Less
Hit Or Miss
Jeppas Winston
King Of Dreams
Luxus Match
Marlene Vice
Midas Match
Mook
Mountain Wolverine
No Limit Charisma
Nordic Beauti
Nyras Yoder
Old Fashioned
Oregon Boko
Perfecto
Piece Of Anemone
Prasutagus Secret
Richard Halm
Royal Eagle
Shackhills Grace
Solvato Jr
Soulmate Pellini
Stonecapes Unity
Stop The Press
Supermackan
Tiger Hill
Västerbo Gute
Xtracool Kemp