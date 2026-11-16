BWT Iceman ja Ari Moilanen
BWT Iceman oli Teivo Grand Prix'n sankari viime vuonna.Kuva: Elisa Vaaramaa
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Nämä 46 hevosta maksettiin mukaan Teivo Grand Prix'hin

Teivo Grand Prix -karsinnat kilpaillaan tiistaina 24.11. ja finaali 5.12. lauantaina.
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Aikaisemmin enintään 30 000 euroa tienanneille lämminverisille rajatun Teivo Grand Prix’n voittosummaraja nousi täksi vuodeksi 45 000 euroon. Syy muutokseen oli se, että 30 000 euron voittosummaraja on myös nousijadivisioonassa, joka pyörii ympäri vuoden.

Viime vuonna Teivo GP:hin maksettiin 52 hevosta, tänä vuonna lukema oli 46.

”Määrään pitää olla nykytilanteessa tyytyväinen. Voittosummarajan noustessa potentiaalisten osallistujien määrä laski, koska massat vähenevät enemmän tienanneissa. Kilpailullisesti suuri tarve korkean palkintoprofiilin lähdöille on yli 30 000 euroa tienanneiden hevosten osalta ja nykymuotoinen Teivo Grand Prix palvelee ennen kaikkea tätä joukkoa”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves sanoo tiedotteessa.

Teivo Grand Prix -karsinnat kilpaillaan tiistaina 24.11. ja finaali 5.12. lauantaina. Karsinnoissa ykköspalkinnot ovat 2000 ja finaalissa 12 000 euroa.

Lähde: Teivon ravikeskus

Ennakkomaksun maksaneet aakkosjärjestyksessä

Adele Eastwind

Alina Garde

Bienvenue

Brutal Match

Bullet Caviar

Charmeur

Crazy For You

Definitely Maybe

East Ward

Elvis Garden

Empere’s Battle

Enrico Combo

Ever Loving

Evert Knows

Explosive Secret

Feels Fine By Me

Flaps Out

Francoise S.H.

Grande No Less

Hit Or Miss

Jeppas Winston

King Of Dreams

Luxus Match

Marlene Vice

Midas Match

Mook

Mountain Wolverine

No Limit Charisma

Nordic Beauti

Nyras Yoder

Old Fashioned

Oregon Boko

Perfecto

Piece Of Anemone

Prasutagus Secret

Richard Halm

Royal Eagle

Shackhills Grace

Solvato Jr

Soulmate Pellini

Stonecapes Unity

Stop The Press

Supermackan

Tiger Hill

Västerbo Gute

Xtracool Kemp

Teivo Grand Prix