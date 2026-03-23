Nämä hevoset pääsivät villillä kortilla mukaan Suomen Cup -finaaliin – Jokimaan ravilauantain lähtölistat valmistuivat
Jokimaan ravilauantain isoimmat palkintorahat jaetaan kylmäverihevosille rajatussa Suomen Cup -finaalissa. Tänä keväänä osa karsinnoista jäi ajamatta, kun yhdet Lahden ja Seinäjoen ravit peruttiin rataolosuhteiden vuoksi.
Tämä meinaa, että 12 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan finaaliin järjestäjä jakoi peräti kahdeksan (8) villiä korttia.
Villillä kortilla mukaan pääsivät Teijan Romeo, Metsärinteen Rambo, Soketti, Taraori, Häijymies, Gott Klirr, Smedheim Braut ja Issakan Valo.
Karsintavoittajista jokainen eli Tekno Grand, Tatu, Meleko Kommee, Morison ja Pase Kevätön ovat mukana finaalissa.
Ravien päätöslähtönä juostaan lämminveristen ennakkomaksullinen Power Race, jossa karsintavoittajat Black Crystal, Tiger Hill ja Quadriofoglio lähtevät mainitussa järjestyksessä matkaan radoilta 1-3.
Suur-Hollolan Best Lady ravataan Toto75-kierroksen kolmantena kohteena. Suomessa syntyneiden tammojen 2140 metrin ryhmäajossa voittaja kuittaa 10 000 euron ensipalkinnon. Sitä tavoittelee muun muassa viitosradalta starttaava ja kautensa käynnistävä Sofia Evo.
T75-kierros starttaa lämminveristen hopeadivisioonakarsinnalla. Siinä kautensa avaavat muun muassa Jarno Kauhasen Excusez Moi sekä Pekka Korven EL Jetpack.
