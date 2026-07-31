Napoleon Cash vaihtoi valmentajaa – ”Omistajaporukka vain päätti tässä kohtaa näin”

Viime talvena Suomessa debytoinut Napoleon Cash on siirtynyt Matias Salon valmennuksesta Dimitri Ahlgrenin talliin.”Siinä ei ole mitään ihmeellistä tai dramaattista. Tuttu omistajaporukka vain päätti tässä kohtaa näin”, hevosen omistavan Napoleon Racing teamin edustaja Sari Svart kertoo. Hänet on merkitty myös ruunan uudeksi hoitajaksi.”Matias on kaikkeen nähden päässyt sillä hevosella tosi hyvin kilpailemaan. Huoltotaukoa on ollut, ja varmaan tauko jatkuu vielä jonkin aikaa.”Napoleon Cash on kilpaillut viimeksi huhtikuussa. Toukokuussa se jäi pois Finlandia-viikonloppuna ravatusta STL pronssidivisioonakarsinnasta. Svart kuitenkin kiistää, että 9-vuotias ruuna olisi varsinaisesti loukkaantunut.”Tutustutaan nyt rauhassa hevoseen ja katsotaan, koska sen kanssa päästään starttiin. Katsotaan ensin, miten se ottaa valmennusta vastaan. Matiaksen jäljiltä hevoset ovat aina kaikella lailla hyvässä kunnossa.”Svart ei itse ole mukana Napoleon Racing teamissa, mutta sanoo poikansa lukeutuvan muutaman hengen muodostamaan kimppaan.”Omistajat tiesivät minut ja Dimitrin. Tällaisia amatööriharrastajia olemme. Pyrimme kuitenkin tekemään asiat mahdollisimman hyvin. Siinä mielessä valmentajanvaihdos on luonnollinen, kun omistajat ovat tuttuja.”Napoleon Cash on uransa alusta alkaen tunnettu kovaluokkaisena hevosena. Se aloitti kilpailemisen Ruotsissa Timo Nurmoksen käsistä, kunnes siirtyi Suomeen viime vuoden marraskuussa. Ruuna on kilpaillut urallaan 28 kertaa totosijoin 11–4–3. Ennätyksensä 11,4ake se juoksi viime syksynä ennen siirtymistään Suomeen. Napoleon Cashin voittosumma on 73 031 euroa..Kovaluokkainen Napoleon Cash Matias Salon talliin – "Paljoa se ei ole ikäisekseen kilpaillut"