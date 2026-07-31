Jonas Halbak (2) ja Napoleon Cash (5)
Napoleon Cash starttasi Matias Salon käsistä neljä kertaa ja sijoittui kolmesti totoon. Kuvassa se tulee maaliin kakkosena (numerolla 5) Jonas Halbakin voittamassa ja tammikuussa Vermossa ravatussa kisassa.Kuva: Laura Koskenniemi
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Napoleon Cash vaihtoi valmentajaa – ”Omistajaporukka vain päätti tässä kohtaa näin”

Napoleon Cash on taukoillut jo useamman kuukauden.
Julkaistu
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Napoleon Cash
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