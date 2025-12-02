Napoleon Cashin debyytti Suomessa siirtyy – näin Matias Salo kommentoi

Marraskuussa uutisoitiin kovaluokkaisen Napoleon Cashin siirtyneen Timo Nurmokselta Matias Salon talliin. Nyt 8-vuotiaan ruunan ensiesiintymisen Suomessa piti tapahtua keskiviikkona Vermossa, mutta tiistaina Salo päätyi jättämään hevosen lähdöstä pois.”Ei mistään vakavasta kyse. Hevonen vaihdettiin hiljattain hokkikenkään ja sille tuli maanantaina viimeistelyissä hokinpolkema kantapäähän”, Salo taustoittaa.Napoleon Cash on ansainnut urallaan lähes 69 000 euroa. Sopivan sarjan löytyessä aloitus voidaan nähdä jo hyvinkin pian.”Pari-kolme viikkoa ja uusi yritys lienee mahdollinen”, Salo kertoo..Kovaluokkainen Napoleon Cash Matias Salon talliin – "Paljoa se ei ole ikäisekseen kilpaillut"