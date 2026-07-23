Narrauksen kausi päättyi jalkavammaan

Ari Aatsingin valmentaman Narrauksen mainiosti alkanut 5-vuotiskausi on ohi. Vasemman takajalan hankoside reagoi viime Oulun startin jälkeen, ja Villinmiehen Tammakilpa ja muut loppukauden isot kilpailut jäävät ajamatta.”Tamma ryykäsi Oulussa paineissaan kovaa matkaan, ja luulen, että hankoside otti siinä osumaa. Harmin paikka. Kovin monta starttia ei olisi enää tällä kaudella ajettu, mutta Villinmiehen Tammakilpa olisi ollut ainakin mielenkiintoinen lähtö”, osaomistaja Jussi Korkia-aho harmittelee.Narraus on 5-vuotiaiden tammojen rahatilaston neljännellä sijalla välivuotta viettävän Retostellan, Ceepran ja Viksun Cikan jälkeen. Tällä kaudella se on ollut kaikki kuusi starttiaan totossa ja juossut rahaa 14 200 euroa.