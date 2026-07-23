Narraus ja Ville Pohjola
Narraus kilpaili vuosi sitten Oulun Kuninkuusravien Pikkuprinsessa-lähdössä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Narrauksen kausi päättyi jalkavammaan

Teivon Kuninkuusravien Pikkukuningatar ja muut loppukauden viisivuotislähdöt jäävät Narrauksella ajamatta.
Julkaistu
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Jussi Korkia-aho
Narraus
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