Need’em on startannut kolmessa edellisessä Suomen-startissaan numerolla kaksi. Näin tapahtuu myös tulevana lauantaina.
Need’em on startannut kolmessa edellisessä Suomen-startissaan numerolla kaksi. Näin tapahtuu myös tulevana lauantaina.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Need’em arvottiin jälleen huippupaikalle – lauantain finaalikierroksen lähtölistat julki

Vuoden ensimmäiset divisioonafinaalit takaavat tasokkaat ravit.
Julkaistu
Loading content, please wait...
divisioonafinaalit
teivon ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi