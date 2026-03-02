Need’em arvottiin jälleen huippupaikalle – lauantain finaalikierroksen lähtölistat julki

Lauantaina Tampereella ajetaan finaalikierros. Päivän ohjelmassa on kaikkiaan kahdeksan divisioonafinaalia. Finaalien voittajat palkitaan 10 000 euron ensipalkinnolla.Toto75-peli starttaa tuttuun tapaan päivän viidennestä lähdöstä. Avauskohteena ajetaan lämminveristen hopeadivisioonafinaali. Rata-arvonnan voittajaksi voidaan julistaa lujaa avaava Need’em. Miika Tenhusen valmennettava pääsee matkaan kakkosradalta. Heti sen ulkopuolelta starttaavat niin ikään liukkaasti kiihdyttävät Piece Of Hero ja Star Photo S. Tammaetua hyödyntävät ykkösradan Magic Madonna ja kuutosradan Ete Jet, jotka pääsevät oriita ja ruunia suuremmalla voittosummalla mukaan.Nousijadivisioonafinaalissa Markus Porokan treenaama How Match hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaansa. Ykkösrata tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kolmosradalle arvottiin Supreme Tarantella, kuutosradalle Time For Me To Fly ja seiskaradalle viimeksi Vermossa hurjan esityksen tehnyt Flaps Out.Lämminveristen tammadivisioonassa perusmatkalta starttaava Full Patch hakee kuudetta peräkkäistä keulavoittoaan. Sitä jahtaavat muun muassa takamatkalta starttaavat Wingait Birgitta, Callela Xplosion, Estelle Travian ja Amanda Evo.Dimitri Hedman tuo tammadivisioonaan Amanda Evon lisäksi kaksi muutakin mielenkiintoista hevosta. Sunnuntaina Suomessa voitolla aloittanut Tight Reins starttaa perusmatkalta, Suomessa debytoiva Beauty Evo lähtee Amanda Evon tavoin 20 metrin takamatkalta.Hurjaan iskuun talven aikana noussut The Lost Battalion starttaa lämminveristen pronssidivisioonafinaalissa takarivistä. Pahimmista vastustajista Extrema lähtee kolmosradalta, Bigwig Swamp neloselta, Zebulon kuutoselta ja Coolman Evo eturivin uloimmalta kaistalta.Toto75-kierros päättyy kylmäveristen pronssi vs. hopeadivisioonafinaaliin. Tänään maanantaina vireensä Jyväskylässä viimeistelevä Meleko Kommee pyrkii karkuun takamatkalta starttaavilta Vänrikiltä ja Rallan Ruhtinaalta. Kukkarosuon Kurko jättää finaalikierroksen väliin.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä..Kukkarosuon Kurko jättää finaalikierroksen väliin – ”Tuli pieni takapakki”