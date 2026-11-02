Need'em piti elokuussa Malja-ajossa Combat Fighterin takanaan. Kuva: Mia Mäki-Maunus

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Need’em ei lähde Hollantiin – kauden jatkumisesta ei vielä varmuutta

Miika Tenhusen valmennettavan edustusreissu jää tällä kertaa väliin.