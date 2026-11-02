Need'em ja Iikka Nurmonen
Need'em piti elokuussa Malja-ajossa Combat Fighterin takanaan.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Need’em ei lähde Hollantiin – kauden jatkumisesta ei vielä varmuutta

Miika Tenhusen valmennettavan edustusreissu jää tällä kertaa väliin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Miika Tenhunen
Need'em