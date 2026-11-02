Need’em ei lähde Hollantiin – kauden jatkumisesta ei vielä varmuutta

Suurmestaruusajossa kunniakkaasti kakkoseksi sijoittunut Need’em sai kyseisen kilpailun jälkeen kutsun Hollannissa Wolvegassa 13.11. ajettavaan Prijs der Giganteniin. Valmentaja Miika Tenhunen oli tuolloin myötämielinen asian suhteen, mutta viime lauantain Lahden kilpailun jälkeen ajatukset ovat toisenlaiset.”Ei me lähdetä hevosen kanssa Hollantiin”, Tenhunen vahvistaa.”Se ei ole ollut johtavan rinnalta ennenkään parhaimmillaan, ja lauantain lähdössä oli tosi kova tempo, kun ensimmäinen maili mentiin alle 12-vauhdilla. Reissusta tuli vain liian rankka, ja hevonen meni ensin hapoille ja lopulta laukalle. Iikka (Nurmonen) sanoi, että se olisi voinut olla neljäs tai viides ilman hyppyä.”Loppukauden osalta ei ole tehty vielä lopullisia päätöksiä.”Pitää miettiä asiaa. Katsotaan, miltä hevonen tuntuu, kun sille laitetaan valjaat selkään. Jos se on iloinen ja pörhäkkä, niin voisi vielä jonkin startin ajaa, mutta hampaat irvessä ei ole tarkoitus kilpailla. Hevonen on tehnyt oikein hyvän kauden, ja siihen pitää olla tosi tyytyväinen”, Tenhunen kiittelee.