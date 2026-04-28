Kahdeksas Finlandia-kutsu Need'emille – "Tuomme kilpailuun vahvaa kotimaista panosta"

Kahdeksas tämän vuoden Finlandia-Ajoon kutsuttu hevonen on kotimaan joukkueeseen liittyvä Need'em. Hevonen on kolkutellut avoimia sarjoja jo pitkään, ja läpimurto tapahtui viime lauantain Seinäjoki Racessa. Ruuna kiri hienosti kolmanneksi Borups Victoryn ja jo Finlandiaan kutsutun Combat Fighterin jälkeen.

"Lähdetään oikein mielellään edustamaan Suomen värejä, hevonen parantaa vielä lauantaista", valmentaja Miika Tenhunen sanoo Vermon tiedotteessa.

"Need'emillä on kaikki kunnossa, se on palautunut Seinäjoen kilpailusta hyvin ja tänään tiistaina ajan sillä seuraavan harjoituksen."

Tuusniemeläisen Tenhusen valmennukseen reilut kaksi vuotta sitten tullut Need'em nousi heti 5-vuotiaana raviyleisön tietoisuuteen voittamalla Klass I -finaalin Solvallassa Elitloppet-lauantaina hurjalla täyden matkan SE-ajalla 10,6a/2140 m. Se on myös ruunan ennätys.

Starttinopea hevonen yllätti valmentajansakin Seinäjoella ottaessaan ensimmäiset keulat Iikka Nurmosen ohjastamana.

"Uskon, että kovat lähdöt vievät hevosta vain eteenpäin, ja kahden viikon starttiväli on optimaalinen", Tenhunen arvioi.

"Teemme Iikan kanssa vielä pieniä varusteviilauksia Vermoa varten. Need'em on varmempi ja parantaa entisestään, kun sillä pääsee uudelleen ajamaan ilman kenkiä. Tuomme kilpailuun vahvaa kotimaista panosta."

Need'emin omistavan Stall JB:n takana on Tenhusen lisäksi Ahti Pursiainen. Anna-Kaisa Tenhunen on hevosen hoitaja.

Finlandia-ravit ajetaan Vermossa 9.–10. toukokuuta. Sunnuntaina 10.5. juostavan pääkilpailun ykköspalkinto on 100 000 euroa.

Lähde: Vermo Areenan tiedote