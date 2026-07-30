Miika Tenhunen ravivalmentaja
Miika Tenhusen valmennettavat ovat matkalla kohti ennätyskautta.Kuva: Jarno Unkuri
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Need’em palaa Kuninkuusraveihin pieneltä paussilta, tallikaveri Likan Lupaukselle suunnitteilla merkittäviä varustemuutoksia

Miika Tenhunen sai tällä viikolla valmennukseensa myös uuden mielenkiintoisen 5-vuotiaan suomenhevosen.
Julkaistu
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Miika Tenhunen
Need'em
Likan Lupaus
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