Need’em palaa Kuninkuusraveihin pieneltä paussilta, tallikaveri Likan Lupaukselle suunnitteilla merkittäviä varustemuutoksia

Kuninkuusravien päätöspäivänä sunnuntaina lämminveristen ykköslähtönä toimii 2100 metrin avoin kultadivisioona. Laadukkaassa lähdössä Antti Ojanperän valmentamat Dozen Of Oysters ja Goodwin Zet arvottiin eturiviin parhaille paikoille, kun kaksikko sai radat yksi ja neljä. Takarivistä liikkeelle lähtevät huippukuntoinen Run For Royalty sekä tauolta palaavat Diamond Truppo ja Need’em.Miika Tenhusen valmentama Need’em kuuluu vuoden komeettahevosiin, kun keväällä ruuna sijoittui Seinäjoki Racessa kolmanneksi ja toukokuussa voitti Elitloppet-viikonloppuna ajetun Sweden Cupin karsinnan. Viimeisimmässä startissaan kesäkuun lopulla sijoitus jäi Joensuu-ajossa seitsemänneksi.”Teivossa minulle riittää, kun Need’em tulee hyvin maaliin ja on Iikan (Nurmonen) käteen hyväntuntuinen. Arvan heitettyä radalle kaksitoista ajamme ihan tarkoituksella kengät jalassa. Kyllä se kengilläkin menee, mutta positiivinen suoritus olisi nyt pääasia. Jatketaan sitten eteenpäin”, Tenhunen kertoo.Kotona ajetuissa treeneissä Need’em on taas tuntunut Tenhusen käteen paremmalta.”Hevosessa kävi ehkä jotain pientä allergiaa ja mahakin sillä oli hiukan sekaisin. Monta pientä asiaa, jotka sitten vaikuttivat suorittamiseen Joensuussa. Nyt hevonen tuntuu letkeämmältä, joten hyvillä mielin tuon sen Teivoon”, hän sanoo..Sunnuntaina Tenhusen tallista myös kilpailee 5-vuotiaiden suomenhevosten Pikkukunkussa kisaava Likan Lupaus. Takarivistä starttaavalle Likan Lupaukselle testataan Teivossa ensimmäistä kertaa vetolappuja.”Sillä hiukan ailahtelee starteissa suoritustaso, mutta kotona hevonen menee jatkuvasti hyväntuntuisesti. Annoimme sille Lahden jälkeen pienen huilitauon ja jatketaan nyt kilpailemista. Teivossa vetolaput laitetaan ensimmäistä kertaa. Lisäksi otetaan takaa kengät pois ja eteen vaihdetaan kärkikengät. Toivottavasti varustemuutokset tuovat lisäefektiä hevosen menoon”, Tenhunen suunnittelee.Lauantain Tammer-ajossa Miika Tenhusen valmennuksesta piti kilpailla Jonas Halbakin, mutta torstaina hevonen jätettiin lähdöstä pois. Taustalla ei ole mitään vakavampaa.”Mikkelissä hevonen liukasteli kuraisella radalla ja tuo meni sillä lihaksistoon. Se on nyt ollut turhan jäykäntuntuinen, joten päädyimme jättämään startin väliin ja huoltamaan hevosta”, Tenhunen valottaa..Tuusniemeläistalli on matkalla kohti ennätyskautta, sillä heinäkuun loppuessa Tenhusen valmennettavat ovat juosseet palkintorahoja reilut 130 000 euroa. Tienestien puolesta matkaa ennätyslukemiin on enää noin 22 000 euron verran. Voittoja valmennettaville on tullut 20.Tenhunen paljastaa kysyttäessä, että talliin on saapunut tuore vahvistus. Kyvykäs 5-vuotias Ohran Prinssi siirtyi tiistaina Jukka-Pekka Kauhaselta Tenhusen treeniin.”Mielenkiintoinen hevonen. Tähtäillään sillä nyt kolmen viikon kuluttua ajettaviin suomenhevosten Derby-karsintoihin”, Tenhunen kertoo.Ohran Prinssi on juossut urallaan 15 starttia statistiikalla 2–2–0. Palkintorahoja 27,2-aikainen ruuna on ansainnut 12 610 euroa. Viimeisimmässä startissaan lauantaina Torniossa se ylitti maalilinjan ensimmäisenä, mutta tuomaristo siirsi sen kakkoseksi loppusuoran kaista-ajojen vuoksi.