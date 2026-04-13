Need’em seuraava Seinäjoki Raceen kutsuttu – ”Ei tarvinnut sekuntiakaan miettiä”

Miika Tenhusen valmentama Need’em on Seinäjoki Racen viides nimi. Kutsu julkaistiin tänään maanantaina.”Need’em on menestyshevonen, jota on kilpailutettu harkiten, mutta myös rohkeasti. Se on viihtynyt parhaiten isojen yleisöjen edessä ja on muun muassa kahden hopeafinaalin voittaja. Kaikkihan me muistamme myös upean voiton Solvallan Elitloppet-viikonlopulta toissa vuonna”, Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää sanoo tiedotteessa.Need’em on kilpaillut tänä vuonna viisi kertaa ja voittanut kaksi kertaa. Edellisessä startissaan Mikkelissä se laukkasi maalisuoralla kesken voittotaiston. Valmentaja ei kuitenkaan ole lainkaan huolissaan hevosen iskukyvystä.”Ei tarvinnut sekuntiakaan miettiä. Ilolla otettiin kutsu vastaan”, Tenhunen sanoo.”Need’emin kunto on mielestäni mallillaan, vaikka viimeksi hyppy tulikin. Se oli kuitenkin tekemässä hyvää esitystä. Laukka oli harmillinen homma, kun vauhti oli tosi kova ja hevonen polkaisi putsin pois juuri ennen laukkaa, minkä vuoksi rytmi sekosi. Need’em oli laukatessaan tosi kovassa vauhdissa ja olisi minun sekä kuskin mielestä ollut aika lähellä voittoa.”Tämän vuoden Seinäjoki Race on Miika Tenhuselle ensimmäinen valmentajana.”Onhan se totta kai hieno homma. Ehkä sitä minkälainen hevonen Need’em on ja millaiseen kisaan se pääsee osaa arvostaa vähän myöhemmin paremmin.”Seinäjoki Race ravataan lauantaina 25.4. Kisan ensipalkinto on 50 000 euroa.. Seinäki Raceen kutsutut hevoset.Massimo Hoist Combat FighterDancer BroddeKuiperNeed'em