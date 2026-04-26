Seinäjoki Racen valopilkku – Need'em maailmantähden kanssa samaan maalikuvaan

Need’em pääsi pessimistisimpien mielestä täytehevosena mukaan. Hevonen näytti epäilijoille kavioitaan. Iikka Nurmonen oli kärkikahinoissa alussa ja lopussa, ja tuloksena oli kunniakas kolmossija.Ruunan 15 000 euron arvoinen suoritus tuli valmentaja Miika Tenhusen iloksi hyvällä tyylillä ja ilman riskejä."Monelta on saattanut unohtua, miten kova hevonen Need'em hyvänä päivänään on. Seinäjoki Race oli toinen startti tänä vuonna, missä hokkeja ei tarvittu. Ne ovat hevoselle iso miinus, mutta hokeillakin ruuna on pystynyt lähtöjä voittamaan", Tenhunen muistutti.Tuusniemeltä lähdettiin kisaan varovaisen toiveikkaana, eikä missään nimessä valmiiksi lyötynä."Oli tiedossa, että Need’em lähtee todella kovaa, mutta tietysti se aavistuksen yllätti, että hevonen pääsi helposti ohi hurjista lähtijöistä sisäpuolelta. Oli tietyllä tavalla pakko satsata lähtöön, koska pakittamalla kisa olisi heti hävitty. Iikka ajoi fiksusti antamalla keulat pois, kun kaveri ajoi päättäväisesti eteenpäin", Tenhunen pohti.Toisen kierroksen varikkokurvissa valmentajan toiveet nousivat entisestään."Iikalla oli tiukasti narut käsissä. Kun hän nosti toiselle radalle, niin ajattelin, että hevosen on pakko tuntua erityisen hyvälle. Sanoin mielessäni, että aja nyt vain varmasti ravia, äläkä yritä liikaa. Hienosti meni, ja olen iloinen omistaja Ahti Pursiaisen puolesta", Tenhunen painotti.Luvassa on mielenkiintoisia päiviä, sillä Finlandia-Ajoon on vajaat kaksi viikkoa aikaa."Lauantaina ei vielä tullut soittoa, mutta jos kutsu tulee, vastaamme kyllä. Kahden viikon starttiväli olisi hevoselle optimaalinen, jonka lisäksi uskon, että sille jäi vielä petrattavaa", Tenhunen päätti.