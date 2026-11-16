Need’emin kausi jatkuu Käpylä GP:ssä, Wertti ja Morison kohtaavat Tähtisprintterissä
Vermon ravilauantai 21. marraskuuta huipentuu 58. kertaa ravattavaan Käpylä Grand Prix’hin. Lämminveristen 2620 metrin tasoitusajossa paalulta voittoa etunenässä tavoittelevat tauolta palaavat Knight Journey ja Endurance Boy. Takamatkan suosikit arvottiin kinkkisiin asemiin, kun Need’em ja Dundee As starttaavat liikkeelle takamatkan takarivistä.
Kylmäveristen päälähtönä Vermossa toimii 50. kertaa juostava Tähtisprintteri. Yhdeksän hevosen koitoksessa Morison starttaa 1620 metrin ryhmäajoon radalta kaksi ja Wertti radalta kahdeksan.
Vermossa ravien toisena lähtönä ajetaan Lady-liigan finaali. Runkosarjan voittanut Elina Leinonen ohjastaa finaalissa nelosradalta starttaavaa Stoneisle Uniqueta.
Vermon 21.11. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä.
Käpylä Grand Prix
1 Cheeky Shade / Jarmo Saarela
2 Edward Snipes / Hannu Torvinen
3 Endurance Boy / Iikka Nurmonen
4 Knight Journey / Tommi Kylliäinen
5 Yuvarajah / Olli Koivunen
6 Max Di Quattro / Niko Jokela
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7 Monastery Boko / Ari Moilanen
8 Goeland d’Haufor / Markku Nieminen
9 Corazon Combo / Pekka Korpi
10 Yolo Savoy / Tino Keväänranta
11 Kyle Web / Tino Paldan
12 Oskar Run / Roni Paldan
13 Quick Diablo / Vilja Kivinen
14 Dundee As / Jukka Torvinen
15 The Lost Battalion / Esa Holopainen
16 Need’em / Santtu Raitala
Tähtisprintteri
1 Elan / Tommi Kylliäinen
2 Morison / Esa Holopainen
3 Uljas Suomalainen / Tapio Perttunen
4 Gott Klirr / Antti Ala-Rantala
5 Tuuskanen / Hannu Torvinen
6 Caijus / Ari Moilanen
7 Lumettaja / Terho Rautiainen
8 Wertti / Jani Ruotsalainen
9 Tangen Ove / Santtu Raitala