Nelivuotias tamma vakuutti Vermossa – valmentaja pitää parhaana hevosenaan

Ypäjällä treenaava Sanna Kiiski arveli ennen enintään 3500 euroa tienanneiden lähdön starttihetkeä, ettei hänen suojattinsa Bluehill's Sparkle ole sairauspaussilta vielä parhaimmillaan. Mikko Huttusen ohjastama tamma osoittautui kuitenkin selityksittä parhaaksi, kun jyräsi ykköstilaan toiselta ilman vetoapua.

”Tamma ei ymmärrä sitä juoksupaikkaa, se on vähän sellainen. Paikka johtavan rinnalla voi olla sille hyväkin paikka”, Sanna Kiiski aloitti. ”Bluehill's Sparkle on ollut varsasta asti todella todella lahjakas. Olen pitänyt aina, että se on minun paras hevonen.”

Mikko Kivilän kasvattama ja Talli Välkyt omistama Bluehill's Sparkle teki ennätyksensä 17,1ake. Ykköstila oli tammalle toinen uran viiteen starttiin.

Ravien loppuun saatiin draamaa: Lyhyen matkan kisassa Tommi Kylliäinen tuli maaliin ensimmäisenä valmentamansa Sunlit Treasuren kanssa, mutta ilo oli lyhyt, kun hylkäys sääntöjen vastaisesta vakavasta kaista-ajosta oli kohtalona. Voiton peri Jorma Ruokosen suojatti Sergio Leone.

Vermossa ajettiin tavanomaista 65-kierrosta matalampia sarjoja, kun pääradalla ajetaan myös tulevan lauantain 75-kierros.

Enintään 8800 euroa tienanneiden kylmäveristen lähtöjä sisältyi 65-kierrokseen kaksi. Tapio Perttusen kuskaaman Weronan voitto tuli ensimmäisessä lähdössä kirimällä, jälkimmäisessä Antti Teivaisen ajama Voitinko oli keulapaikalta suvereeni.

Teräsmiesliigassa tositoimissa nähtiin illan rutinoituneimmat hevosvoimat. Juho Ihamuotilan ohjastama Bridge Commander otti avausvoittonsa Suomessa keulajuoksulla.

