Nelivuotislupaus Rafaelo jouduttiin lopettamaan – ”Mahdottoman suuri harmitus”

Vuoden 2024 Kuninkuusravien varsahuutokaupassa 40 000 eurolla sisäänhuudettu Rafaelo vaihtoi omistajaa pian huutokaupan jälkeen, mutta jatkoi kasvattajansa Seppo Suurosen opeissa.Nelivuotias aloitti kilpauransa voitolla kesäkuussa Kuopiossa. Ori paransi entisestään toiseen starttiinsa ja sijoittui Pikkupelimannissa kakkoseksi tallikaverinsa Marian Myrskyn jälkeen.Lupaavasti alkanut ura katkesi kuitenkin pahasti kesken, sillä hevonen jouduttiin lopettamaan viime viikolla kaviokuumeen vuoksi.”Hevonen oli niin kipeä, että jouduttiin tekemään tällainen ratkaisu”, omistajaporukan edustaja Matti Viitala huokaa.”Kaviokuume tuli niin kovana, että hoidoista huolimatta tilanne ei kääntynyt paremmaksi. Ori oli erityisen lahjakas, joten onhan tämä aivan mahdottoman suuri harmitus.”.Kunkkarihuutokaupan kohuvarsa vaihtoi sittenkin omistajaa – ”Jospa tästä tulisi vielä vaikka ravikuningas”