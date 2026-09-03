Rafaelo ja Henri Bollström.
Cordiittan poika Rafaelo esitti lahjakkaita otteita.Kuva: Anu Leppänen
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Nelivuotislupaus Rafaelo jouduttiin lopettamaan – ”Mahdottoman suuri harmitus”

Pikkupelimannin kakkosen ura jäi kahden startin pituiseksi.
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Seppo Suuronen
Rafaelo
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