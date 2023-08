Neljä uutta kutsua Tammavaltikkaan: Kasvattajakruunun kärkikolmikko ja jokeri Ruotsista

Koko viime lauantaisen viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun kärkikolmikko on saanut kutsun Tammavaltikkaan ja vastannut siihen myöntävästi. Lisäksi kilpailuun saapuu Ruotsista Mika Haapakankaan huippunopea Special Topsecret.

Kasvattajakruunuvoittaja Velvet Gold oli viime vuonna sekä Derbyssä että Villinmiehen Tammakilvassa hyvä toinen Dusktodawn Boogien jälkeen, ja etenkin Derby-voitto oli tosi lähellä. Velvet Gold muistetaan etenkin todella kovista loppukireistään, jollaisella Jyväskylän viime lauantain voittokin tuli. Toisaalta Iikka Nurmosen suojatti vei Suur-Hollolan viisivuotistähden nimiinsä johtopaikalta.

”Velvet Gold on hyvällä mallilla. Kasvattajakruunuja edelsi viiden viikon paussi, ja uskotaan, että kolmen viikon päästä se voisi olla vielä parempi. Starttiväli vaikuttaa kilpailumallin ohella sopivalta”, Iikka Nurmonen arvioi Pilvenmäen tiedotteessa.

Emma Väreen Cream Candy nosti tasoaan nelivuotiaana ja hankki toistaiseksi uransa suurimmat rahat Villinmiehen Tammakilvan kolmosesta, mutta oli jo kolmivuotiaana Tammakriteriumin neljäs. Derby-finaaliin ei ollut karsinnan kolmannelta sijalta asiaa, mutta tämänkeväinen Tammaderbyn karsintavoitto ja finaalikakkonen tekivät derbykarusellista oikein onnistuneen. Cream Candy tunnetaan erittäin nopeana ja terävänä tammana, joka saattaa kesken lähdön painaa päätä polviin kuin takavuosien ravikuningatar V.H. Suvitar konsanaan.

”Olin oikein tyytyväinen tamman kahteen viimeiseen kisaan, vaikka se oli toki ajoittain liian terävänä. Kuvittelen, että Tammavaltikan kilpailumalli sopii ja Cream Candy on osoittanut menevänsä molemmat matkat. Hyvä asia on myös lyhyehkö kilpailumatka, minkä ansiosta päästään kotiin yöksi”, Emma Väre myhäilee.

Speedy Norwegian tekee maanmainiota uraa, vaikka on luontaisesti jäänyt hieman superhevosen, talli- ja ikätoveri Dusktodawn Boogien varjoon. Kenneth Danielsenin valmennettava on moninkertainen Kasvattajakruunufinalisti. Muista tamman ikäluokkafinaaleista voidaan mainita Tammakriterium, Derby, Villinmiehen Tammakilpa ja Tammaderby. Kyse on monipuolesta ja kestävästä kilpailijasta.

”Speedy Norwegian on poikkeuksellinen hevonen. Se on käytännössä kilpaillut kaksivuotiaasta asti ilman suurempia kilpailutaukoja. Tamma tekee aina parhaansa ja on parantanut melkein koko ajan. Sillä on sekä nopeutta että jaksoa. Luulin, että kaksi lähtöä sopii, ja sitä on ennen kaikkea hauska päästä testaamaan”, Kenneth Danielsen kommentoi.

Mika Haapakangas on tuttu Tammavaltikkakävijä, sillä esimerkiksi viime vuoden kisa alkoi Haapakankaan tallin tahdissa, kun Special Topmodel kesti keulasta voittoon. Tänä vuonna tallin Tammavaltikkaedustuksesta vastaa edellisen siskopuoli Special Topsecret, jonka suomalainen raviyleisö muistanee parhaiten Suur-Hollolan Speed Racesta, jossa tamma latoi 1140 metrin matkan sateen pieksemällä radalla ja laukan kanssa 09,3-tahdilla. Special Topsecretillä on allaan kirivoitto johtavan takaa 11-tuloksella.

”Special Topsecret on hyvä mailin hevonen, joka on mennyt hyvin koko kauden. Parhaiten mieleen on jäänyt Lahden Speed Race, jossa tamma meni karmeassa kelissä laukan kanssa 09,3-vauhtia. Special Topsecret menee myös pitkän matkan, mutta tarvitsee siinä onnistuneen juoksun. Josko se pystyisi uusimaan siskonsa viimevuotisen avausmatkan voiton”, Mika Haapakangas toivoo.

Aikaisemmin kutsun ovat saaneet Willow Pride, El Indeed, Goodygoodytwoshoes ja Orlando. Seuraavia kutsuja saadaan tällä tietoa odottaa ainakin viikonloppuun.

”Derbylauantain tammavoltissa on jo kutsuttujen lisäksi potentiaalisia osallistujia. Lisäksi Tammavaltikkaan mahdollisia osallistuja juoksee tällä viikolla useammallakin paikkakunnalla rahasarjoissa”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves vihjaa.

Lähde: Pilvenmäen tiedote