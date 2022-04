Neljäs kerta toden sanoo? - Kaksinkertainen kakkonen taas mukaan Finlandia-ajoon

Kilpailun vuosien 2021 ja 2019 kakkonen Next Direction lunasti vuosi sitten paikan Finlandia-ajoon voittamalla Helsinki-ajon. Tämän vuoden Helsinki-ajossa ruuna ei ollut vielä herkimmillään, ja viime lauantain Porin Kultaloimeen se sai takarivin lähtöpaikan. Vahva kiri kakkoseksi riitti kuitenkin Finlandia-kutsuun.

”Porin esitys osoitti selvää nousukuntoa, ja lisäksi Next Directionin vanhat näytöt ovat erittäin kovat, joten se ansaitsee jälleen paikkansa Finlandia-Ajossa”, kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi perustelee Vermon tiedotteessa.

Myös valmentaja oli tyytyväinen esitykseen Porissa.

”Takarivi, avovehkeet ja kylmä keli niin vaikea sanoa, miten paljon huippukuntoon on vielä matkaa, mutta kyllä me tyytyväisiä oltiin. Ja uskotaan, että hevonen menee starttien myötä edelleen eteenpäin”, Timo Hulkkonen painottaa.

”Helsinki-ajosta odotettiin vähän enemmän, mutta kun ottaa huomioon koko prosessin ennen Kuopion aloitusstarttia, niin ei sitäkään esitystä voi moittia. Kaviopaiseen takia päästiin ennen Kuopiota treenaamaan vain puolitoista viikkoa, ja Annaleena (Peippo, hoitaja) oli sitä mieltä, ettei Kuopioon olisi pitänyt lähteä ollenkaan. Minä päätin, että mennään ajamaan hiitti, jos siitä vielä jotain maksettaisiin.”

Nyt katse on tiukasti Finlandia-ajossa, mutta Next Direction on yksi vahvimmista ehdokkaista myös viikko ennen sitä ajettavaan Seinäjoki Raceen. Onko mahdollista, että Next Direction juoksisi Deangelon tavoin molemmissa lähdöissä?

”Eivät ne välttämättä toisiaan pois sulje, mutta jos kutsu Seinäjoelle tulee, niin siitä pitää sitten Annaleenan kanssa vääntää. Muut omistajat ovat sitä mieltä, että molemmatkin voisi juosta, ja minä olen siinä välimaastossa. Rauhan säilyttämiseksi Annaleena saa tehdä lopullisen päätöksen”, Hulkkonen lupaa.

Next Direction nousee Cold Hard Windin, Isla J Braven ja Lucky Numberin rinnalle harvalukuisten hevosten joukkoon, jotka ovat kilpailleet neljänä peräkkäisenä vuotena Finlandia-Ajossa. Viitenä peräkkäisenä vuotena Finlandia-Ajossa ovat juosseet Einarsin vuosina 1985-1989 ja Keystone Patriot vuosina 1981-1985.

Finlandia-Ajo ravataan Vermo Areenalla sunnuntaina 1. toukokuuta. Kymmenen hevosen kutsukilpailun voittaja kuittaa 110 000 euron ykköspalkinnon ja kutsun Tukholmassa Solvallan raviradalla toukokuun lopussa juostavaan Elitloppetiin.

Ennen Next Directionia Finlandia-ajoon on kutsuttu Ruotsista Gareth Boko, Suomesta Deangelo, Norjasta Stoletheshow ja Tanskasta Tycoon Conway Hall.

