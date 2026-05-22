Neljä uutta kutsua Killerin Eliittiin – ”Kiva että on kaikkien sukupuolten edustajia”
4–5-vuotiaiden lämminveristen Killerin Eliitti on käytännössä 5-vuotiskilpailu, ja kaikki tähän mennessä kutsututkin ovat 5-vuotiaita. Perjantaina kutsun saivat tuore Arvid Åvallin Tammaderbyn voittaja Fabiana Hoist, saman kilpailun finaalissa pussiin jäänyt Ze On Alma, keskiviikkona Mikkelissä ennätyksensä 10,9 juossut Arctic Emerald sekä Ruotsin pronssidivisioonan Vermon karsinnan kolmonen The Lost Battalion.
”The Lost Battalion teki huippujuoksun viimeksi Vermossa ja on varmaan nousukunnossa. Kiva että on kaikkien sukupuolten edustajia”, Killerin toimitusjohtaja Ahti Ruoppila sanoi Fabiana Hoistiin ja Ze On Almaan viitaten.
Aikaisemmin kisaan oli kutsuttu Derby-voittaja Romanov Comery ja Coolman Evo, joten vapaana on vielä neljä paikkaa. Yhden niistä saa 1.6. ajettavan karsinnan voittaja.
Killerin Eliitti ajetaan 13. kesäkuuta 2140 metrin ryhmäajona. Voittaja palkitaan 15 000 eurolla.