Nelly Korpikoski ajaa montéa sunnuntaina Berliinissä – ”Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan"

Sunnuntaina Saksan Berliinissä Karlshorstin raviradalla ajetaan 13 lähdön mittaiset ravit. Lähtölistoilta voi bongata myös suomalaisille tuttuja nimiä, sillä Nelly Korpikoski ohjastaa raveissa kilpaa kahdessa monté-lähdössä.Toinen Korpikosken ajokeista on Suomessa syntynyt American Cooper, joka on tehnyt tähänastisen uransa Markku Niemisen tallista. Nyt hevonen on siirtynyt Saksassa jo pitkään vaikuttaneen Jorma Oikarisen valmennukseen.”Olin Niemisellä ajamassa hevosia, kun tallille saapui henkilö katsomaan American Cooperia. He olivat suunnitelleet, että American Cooper voisi juosta Saksassa myös montéa, ja minulta kysyttiin informaatiota hevosesta. Sitten minulle esitettiin, haluaisinko tulla ajamaan hevosta Saksaan”, Korpikoski taustoittaa.”Voin suoraan todeta, että olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, hän kokee.Korpikoski ohjastaa American Cooperia yhdessä German Masters -osalähdössä. German Masters on Karlshorstin raviradalla järjestettävä perinteikäs monté-tapahtuma, jossa sunnuntaina ajetaan neljä osalähtöä.Osalähtöihin Korpikoski sai myös ajettavaksi Michael Hamannin valmentaman Nice Additionin.”Se oli extraa. Olisin lähtenyt ajamaan sinne vain American Cooperiakin. Vermossa sillä ajettu SM-karsintavoitto oli superhieno kokemus”, Korpikoski sanoo.Reissuun Korpikoski suuntaa sunnuntaiaamuna, ja Suomeen hän palaa maanantaina. Lauantaina hän toimii juontajana Jokimaan Toto75-lähetyksessä.”Karlshorstissa ajetaan käsittääkseni väärään suuntaan, joten nyt täytyy tehdä tosissaan ennakkotöitä. Aiemmin olen Suomen lisäksi ohjastanut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa”, Korpikoski kertoo.Heppa-järjestelmässä American Cooperin omistajaksi on vaihtunut Oliver Jäger. Markku Nieminen kommentoi hevosen tallivaihdosta vähäsanaisesti.”Se siirtyi Saksaan kilpailemaan”, hän toteaa.