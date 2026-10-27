Nelly Korpikoski on ohjastanut urallaan 176 voittoa.
Nelly Korpikoski on ohjastanut urallaan 176 voittoa.Kuva: Anu Leppänen
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Nelly Korpikoski ajaa montéa sunnuntaina Berliinissä – ”Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan"

Korpikosken toisena ajokkina toimii Suomessa syntynyt American Cooper, joka on hiljattain siirtynyt Saksaan Jorma Oikarisen valmennukseen.
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Nelly Korpikoski
Markku Nieminen
American Cooper
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