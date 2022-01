Nettierille toinen peräkkäinen

Kotiradan Nettier pöläytti lumet vastustajien silmille Toto5-pelin toisessa kohteessa. Valtteri-myrsky ei iskenyt itään niin voimakkaasti kuin muualle Suomeen, mutta Joensuun ravit ajettiin siitä huolimatta aikamoisessa tuulessa ja tuiskussa.

Nettier on Joensuun raviradan kilpailusihteeri Matti Kervisen omistama ja kasvattama. Kervinen on ollut radan kilpailusihteerinä vuodesta 1989 lähtien. Hevosen valmentaja-ohjastaja Jarkko Kervisen mukaan hänellä on ollut treenissä Matin hevosia alusta alkaen. Jarkko Kervinen, joka ei ole sukua Matille, on oikein tyytyväinen Nettierin päivän vireeseen.

"Hevonen on kasvanut aikuiseksi. Siinä oli kaikenlaisia pieniä varsavaivoja, mutta nyt se on kyllä hyvällä mallilla. Takasuoralla kun käänsin kiriin, niin oli heti voittajan paine ohjissa. Varaa jäi tänään aika paljon", Jarkko summasi.

Joensuun raveista lisää keskiviikon Hevosurheilussa.

Toto5-voittajat, peliosuus ja rivin arvo

Toto5-1: 5 Oxan Cockadoodledo, 10,8 %, 5,48 €

Toto5-2: 7 Nettier, 28,9 %, 15,52 €

Toto5-3: 2 Wonder Of You, 14,8 %, 46,73 €

Toto5-4: 11 Exuberance, 13,1 %, 233,14 €

Toto5-5: 4 Sisu-Syke 5,5 %, 2564,63 €

Vaihto 43 401,50 euroa