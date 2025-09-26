New Grove Xtacy palaa liki vuoden tauolta tänään Forssassa – ”Tuntunut tosi hyvältä ja rennolta"

Perjantai-iltana ravataan Forssan Pilvenmäellä. Illan pääpelinä toimii Toto5, joka käynnistyy neljännestä lähdöstä.Heti avauskohteessa nähdään mielenkiintoinen tauoltapalaaja, kun Riitta Nylundin valmentama New Grove Xtacy päättää lähes vuoden kestäneen taukonsa.7-vuotias ruuna on paluustartissaan haastajan asemassa. Leijonanosan peliprosenteista ovat keränneet kasiradasta huolimatta suosikiksi luotettu ja kolmatta peräkkäistä voittoaan hakeva BWT Joker sekä ykkösradalta kiihdyttävä Calla Hat Trick.Seiskaradalta starttaavan New Grove Xtacyn tauon taustalla on viime syksynä havaittu loukkaantuminen.”Se alkoi aristamaan viimeisimmän startin jälkeen toista takajalkaansa. Turvotusta tai mitään ei ollut, eikä eläinlääkärikään uskonut, että hankositeessä oli mitään. Käskin kuitenkin ultrata jalan ja ihan syystä: siellä oli kunnon revähtymä hankositeessä”, hevosen myös omistava ja sen yhdessä edesmenneen puolisonsa Hannun kanssa kasvattanut Riitta Nylund kertoo.Loukkaantumisesta huolimatta hevonen oli ainoastaan kaksi kuukautta treenaamatta.”Laitoin kesällä kaikki hevoset laitumelle. Olen ollut Hannun poismenon jälkeen yksin hevosten kanssa, niin pidin vähän lomaa ennen kuin alkoi heinähärdelli. Ajattelin, että annetaan hevoselle kaikki aika. Nyt asiat näyttävät hyvältä.”New Grove Xtacyn treeniotteet ovat miellyttäneet Nylundia.”Kaverini on ajanut 2-vuotiaalla edellä, ja New Grove Xtacylla on ajettu vain selästä vetoja. Ruuna on tuntunut tosi hyvältä ja rennolta. Näin olen aina treenannut sitä, koskaan en ole ajanut kovaa treeneissä.”Perjantai-illan starttiin Nylund suhtautuu hieman kahtiajakoisesti. Seiskarata ja pitkä tauko tuovat omat kysymysmerkkinsä, mutta hevosen hyvät treeniotteet ja tuttu kuski valavat uskoa.”New Grove Xtacy terävöityy starttien myötä, mutta kyllä se on valmis kilpailemaan. Vastassa on pari kovaa hevosta. Olli (Koivunen) antaa varmaan nätin juoksun tänään”, Nylund arvelee.”Omaansa täytyy aina uskoa, kun sen ilmoittaa. Viime vuoden puolella se palasi viiden kuukauden tauolta ja meni Vermossa heti 14,5 täyden matkan voltin. Luokkaa siinä hevosessa on varmasti, jos ei loukkaantuminen jättänyt korvien väliin mitään kommervenkkejä. Jos New Grove Xtacy saa hyvän juoksun, mielestäni sen pitäisi olla korotetulla rahasijalla ja miksei kolmen joukossakin.”New Grove Xtacyn varusteet ovat samat kuin viime vuoden starteissa. Edellisessä startissa ruuna kilpaili ilman kaikkia kenkiä, mutta tänään kengät pysyvät jaloissa.”Sillähän on korvat tosi tukossa, kun se on herkkä äänille, mikä tuo turhaa stressiä. Ihan perusvarusteilla mennään.”