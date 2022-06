Next Direction äityi superjuoksuun Killerin Eliitissä – ”Nyt sitä ei kinnattu”

Next Direction kiihtyi kovaa matkaan, mutta ulkoa avannut Global Withdrawal suhahti kyselemättä ohi ja otti keulapaikan.

Next Direction jäi johtavan rinnalle, jossa piti rivakkaa matkavauhtia yllä. Jo varhain Global Withdrawal ja Next Direction lähtivät muista irti, ja Timo Hulkkosen valmentama, kasvattama ja osaomistama Next Direction hankki otteen viimeisellä satasella.

Next Direction vei 20 000 euron ykköspalkinnon voittoajalla 10,5aly.

Timo Hulkkosen mielestä ajotaktiikka oli isossa roolissa St Micheliin tähtäävän Next Directionin voitossa.

”Kajaanin startti oli floppi, ja ajateltiin, että jotenkin pitää hevonen paremmaksi saada. Nyt sitä ei kinnattu.”

Hannu Torvinen oli Next Directionin tekemiseen tyytyväinen koko päivän ajan.

"Hevonen oli tosi innokas ja hyväntuntuinen jo lämmityksessä. Tuntui, että se on hyvin latautunut tähän päivään. Tuolla tasolla, kun se pystyy yhä kilpailemaan ja suorittamaan noin, niin hattu pois päästä."

SHKL Cupin finaali oli Teemu Okkolinin valmentaman Topin Muiston näytös. Vaelluksen poika veti keulassa kiihtyvällä tempolla, ja 10 000 euron arvoinen ykköstila tuli oriille 24,5-vauhtisella lopetuksella ylivoimaisesti, kun lopussa vahvasti kirinyt Lipassi laukkasi kakkossijansa.

”Vajaan vuoden hevonen ollut tallissa. Eka kerran kävin ajamassa sitä Okkolinin Lassilla. Heti kysyin, että onko tälle hintaa, ja nyt hevonen on meillä. Se on syntynyt hyväksi. Ei voi olla kuin erittäin tyytyväinen hevoseen.”

Topi Piikkilän kasvattama ja Team Märkälärvit omistama Topin Muisto voitti ennätysajallaan 29,4/2140 metriä.

Hannu Torvisen ajama Wertti otti kisassa hopeaa ennen Ilon Viestiä ja Esa Holopaista.

Teemu Okkolinin kuului Jyväskylän onnistujiin, sillä hänen talliinsa napsahti toinenkin 75-tikku, kun Suvelan Rinssi oli aikaisemmin iltapäivällä vakuuttava voittaja.

Kylmäveristen Killerin Kimarat tarjosivat jännitystä niin sanotusti koko rahan edestä.

Tammojen Killerin Kimara ravattiin keskipitkällä matkalla, ja lähtö päättyi hirmuyllätykseen.

Kärki hurjasteli avauslenkin 23-kyydillä, ja loppua kohti vauhti hidastui silmissä. Juha Utala säästi Hyvännäköisen voimat loppuun, ja 11-vuotias tamma ehti kuin ehtikin ulkoa parhaaksi ohi N.P. Liitotähden.

”Forssassa kokeiltiin uutta, mutta se ei onnistunut. Palattiin vanhaan, ja tänään toimi kaikki”, Juha Utala iloitsi.

Oriiden ja ruunien Killerin Kimarassa Parvelan Retu pääsi ravilla liikkeelle, ja Hannu Torvinen kaasutti ajokkinsa kanssa keulaan etusuoralla. Paikan kaksikolle luovuttanut valjakko Santtu Raitala-Evartti iski maalisuoralla rinnalle ja oli jo selvästi edellä, mutta Parvelan Retu kontrasi ja voitti jännittävän kisan vielä varmasti voittoajalla 22,3ake.

Kummankin sukupuolen Kimarassa voittaja palkittiin 7000 eurolla.

