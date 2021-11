Next Hope hakee vauhtia pohjoisesta - sisarussarjaan tulossa jatkoa superoriista

”Hevonen on ollut viime starteissaan huonompi, ja Tommi oli esittänyt, että kannattaisi yrittää vaihtaa paikkaa. Omistaja Kimmo Penttilä pisti hevosen myyntiin, mutta jos se ei käy kaupaksi, niin ajetaan jonkun ajan kuluttua kilpaa”, Niemelä suunnittelee.

”Kimmon ja hänen isänsä Joukon kanssa on pelattu kymmeniä vuosia yhteen, ja Next Hopen emä Rydens Hopekin oli meillä treenissä. Next Hope oli Kimmon isän hevonen ja jäi hänen menehdyttyään reilu vuosi sitten Kimmolle.”

Syksy on Niemelän veljeksille työteliästä aikaa.

”Nurmoksen Timolta on taas normaalit 18 varsaa sisään ajettavana, ja muutama muukin 1,5-vuotias on työn alla – mm. Rydens Hopenkin varsa (ori Standalone Royalty RC Royaltysta)”, Timo Niemelä mainitsee.

Rydens Hopen seuraava varsa vasta mielenkiintoinen onkin. Se syntyy Antti, Esko ja Timo Niemelälle itsestään Readly Expressistä sen omistajien kiitoksena pitkäaikaisesta varsavalmennusyhteistyöstä.