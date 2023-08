Niemisellä vahva edustus kotiradan karsintaillassa – viime vuoden kakkonen Suurmestaruusajoon ”huipputällissä”

Tiistai-illan T5-kierros koostuu pelkästään karsintalähdöistä, sillä neljä ensimmäistä kohdetta ovat Tammakriterium-karsintoja ja päätöskohde puolestaan Suurmestaruusajon karsinta. Tammakriteriumin karsinnoista finaaliin etenee jokaisen erän kolme parasta hevosta, Suurmestaruusajossa puolestaan kuusi parasta selvittää tiensä loppukilpailuun.

Markku Nieminen tuo kummankin kisan karsintaan kaksi hevosta. Ensimmäisenä hänen valmennettavistaan auton taakse asettuu illan ensimmäisessä Tammakriterium-karsinnassa kakkosradalta matkaan ampaiseva Self Taught Rosie. Se oli torstaina Lappenrannassa ravatussa kisassa mukana reippaassa alkukiihdytyksessä, mutta matkasi lopulta johtavan takana. Se väsyi jo viimeisellä takasuoralla, joten nyt passiivinen taktiikka on valmentajan mukaan selvä asia.

”Vähän on kaksijakoinen fiilis Lappeen väsähtämisen myötä”, Nieminen myöntää. ”Nyt täytyy ajaa passiivisesti, koska Lappeessa se antautui kovan ensimmäisen kierroksen jälkeen. Emme keksineet mitään muuta syytä väsymiseen. Nyt hevosella on ainakin kova startti, niin toivotaan, että se yltäisi finaalipaikkaan, mutta passiivisella taktiikalla mennään nyt.”

Tallikaveri Art Flower lähtee takarivistä tavoittelemaan paikkaa Tammakriteriumin finaalissa. Se starttaa illan kuudennessa lähdössä ysiradalta.

”Se on ihan hyvä. Välillä tamma oli vaisumpi, mutta nyt se on taas ihan jees. Eturivi olisi ollut nopealle avaajalle mukava, mutta toisaalta se tarvitsee sisäratajuoksun, niin tuolta se ainakin saa sen.”

Suurmestaruusajon karsintoihin Niemisen kaksikko sai huippupaikat. T5-pelin päätöskohteena toimivassa ensimmäisessä karsinnassa Skyfall Shine kiihdyttää kakkosradalta. Toki eturivi on pullollaan nopeita avaajia, joten kiihdytys tulee takuulla olemaan mielenkiintoinen.

”Se pikkaisen kolhaisi jalkaansa ja siihen tuli verenpurkauma. Meidän piti Mikkelissä ajaa, mutta kolhun vuoksi emme päässeet ajamaan. Pikkaisen kiire tuli tähän starttiin, mutta viimeistelin hevosen maanantaina, niin pörhäkältä se tuntui. Jos vain paikat pelaavat kovemmassa vauhdissa, finaalipaikka on mahdollinen.”

Niemisen karsintoihin osallistuvan nelikon täydentää jälkimmäisessä Suurmestaruusajo-karsinnassa ykkösradalta kiihdyttävä Consalvo. Ori kilpaili viimeksi Suur-Hollola-ajossa, missä se voitti karsinnan, mutta jäi finaalissa kuudenneksi.

”Sen kanssa tulemme hyvillä mielin. Hevonen on hyvässä kunnossa. Suur-Hollola-ajossa karsinta meni hyvin, mutta finaalissa tuli 100 metriä liian pitkä kiri, joutui kuitenkin 800 metriä kirimään. Pikkuisen Consalvo uupui 100 metriä ennen maalia, mihin paloi hyvä sijoitus. Nyt on hyvä paikka, siitä saa varmaan hyvän juoksun. Kyllä tältä on lupa odottaa paljon. Consalvo on huipputällissä.”