Night Sky Eagle tauolle – "Onneksi starttia ei ajettu"

Night Sky Eagle oli luotettu lauantaina Kouvolan Kyvyt Esiin -divisioonafinaalissa lähtönsä suosikiksi, mutta hevonen joutui jäämään lähdöstä pois vain muutama minuutti ennen starttia.”Se otti lämmityksessä yhden huonon askeleen ja onnahti jalkaansa. Esittelyyn mentäessä sanoin Tuukalle (Varis), että ei ajeta ollenkaan, jos hevonen tuntuu yhtään epänormaalilta. Hän oli täysin samaa mieltä”, valmentaja Isto Kuisma taustoittaa.Tiistaina Night Sky Eagle kävi eläinlääkärin tutkittavana. Jalasta löytyi pieni revähtymä.”Jonkin näköinen tauko, mutta en arvioi kuinka pitkä. Onneksi starttia ei ajettu, koska sitten meillä olisi isompia ongelmia. Tämän hetken ennuste näyttää, että vamma on sellainen, joka voi tulla hevosen ottaessa huonon askeleen”, Kuisma kertoo.