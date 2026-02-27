Niki Finnström vaihtoi päivittäisen talliarjen kengittäjän työhön – "Poltin kynttilää liian pitkään molemmista päistä"

Niki Finnström työskenteli pitkään täysipäiväisesti puolisonsa Christa Packalénin valmennustallilla, mutta viime keväänä hän vaihtoi päivittäiset tallityöt kengittämiseen. Hän vastaa edelleen kaikkien Packalénin valmennettavien kengittämisestä, mutta toimii tallilla ajomiehenä vain yhtenä-kahtena päivänä viikossa.”Tuli jonkin sorttinen uupumus. Poltin kynttilää liian pitkään molemmista päistä”, Finnström aloittaa.”Täyden stopin myötä täytyi keksiä jotain muuta ohjelmaa, että voin itse järjestellä työaikoja paremmin. Nyt ajattelen uupumuksen ehkä vain aikaistaneen kaikkea, sillä olen aina tykännyt kengittämisestä ja pienenä haaveena on ollut saada kengittäjien CE-F-sertifikaatti. Vielä sitä en ole hankkinut, mutta kengittäjän ammattitutkinnon kävin vuosi sitten”, Finnström kertoo.Aiemmin Finnström teki tallilla kaikkea mahdollista karsinoiden siivouksesta alkaen. Lisäksi ajopaikkojen hoito oli täysin hänen vastuullaan.”Nyt Christa on ottanut ajopaikkojen kunnossapidosta vastuun. Olen tykännyt uudesta arjestani, eikä tallin perusarkeen vahvasti mukaan palaamista ole ollut ainakaan vielä ikävä. Tallilla on nyt vielä niin hyvät työntekijät, että olisin varmaan vain ennemmin pyörimässä jaloissa”, Finnström hymähtää.Finnström on Packalénin hevosten lisäksi vastannut viime kesästä alkaen Teemu Okkolinin valmennettavien kengittämisestä. Ruotsin puolella Finnström on käynyt kengittäjänä Uumajassa Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallilla.”Reissuja Uumajaan olen tehnyt muutaman viikon välein. Kengitysringissä on myös harrastajien hevosia”, Finnström sanoo.Niki Finnströmillä on laaja-alaista osaamista usealta alalta.”Kesällä olin välillä renkaannastoitushommissa. Kyläbaarilla olen vetänyt bingoa ja Kunnantuvalla visailua. Pienet juontohommat ovat olleet mukavaa vaihtelua. Tämä muutos on ollut hyvä ratkaisu”, hän vakuuttaa.