Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen ovat kohta vihtiläisiä.
Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen ovat kohta vihtiläisiä.Kuva: Anu Leppänen
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Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen muuttavat Haimooseen – ”Syksyn tultua on sopiva aika siirtyä"

Muutto Haimooseen tapahtuu syys-lokakuun vaihteessa.
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Niko Huuskola
Haimoo
Katariina Nurmonen
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