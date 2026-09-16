Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen muuttavat Haimooseen – ”Syksyn tultua on sopiva aika siirtyä"

Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen ovat pitäneet valmennustallia reilun 1,5 vuoden ajan Keski-Suomessa Luhangassa Huuskolan kotipaikalla. Ajoittain Huuskola on väläytellyt julkisestikin, että valmennustoiminnan siirtäminen Etelä-Suomeen voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Nyt muutto on tapahtumassa.”Vielä odotellaan, että talli ja tarhat saadaan viimeisteltyä meille käyttökuntoon, mutta kuukauden sisällä muuton pitäisi tapahtua”, Huuskola selventää.Huuskolan ja Nurmosen uudeksi tukikohdaksi tulee Vihdin Haimoossa sijaitseva hevostila, joka muistetaan erityisesti Blue White Trottersin eli BWT:n ajalta.Tänä päivänä Haimoossa treenautuu muun muassa Hannu-Pekka Korven varsoja. Syyskuun alussa Hevosurheilu uutisoi myös Janni Matsin ja Jari Keväänrannan siirtäneen hevostoimintansa Ylöjärveltä Haimooseen.”Muuallakin olemme käyneet katselemassa talleja ja valmennuspaikkoja, kun Haimoossa ei aiemmin ole ollut valmiutta ottaa meitä vastaan. Nyt syksyn tultua on sopiva aika siirtyä sinne”, Huuskola kertoo.”Haimoossa treenipaikat ovat priimat. Sieltä on myös helppo kulkea monelle raviradalle”, hän lisää.Huuskolan valmennuslistalla on nyt 12 hevosta. Haimoossa karsinapaikkoja on käytössä 14.”Hevosmäärä pysyy suunnilleen samana. Tämä on sopiva määrä, kun teemme Katariinan kanssa kahdestaan kaiken”, Huuskola sanoo.