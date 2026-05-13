Niko Huuskolan talli vahvistui 11,5-aikaisella tammalla – "Laukat vain ovat viime aikoina kiusanneet"

Tammikuussa järjestetyssä Ravigaalassa viime kauden Vuoden komeettana palkitun Niko Huuskolan talli on vahvistunut 5-vuotiaalla Nordic Beautilla. Aiemmin tamma kilpaili Pohjois-Ruotsissa Janita Luttusen valmennuksesta.”Sen pitäisi olla ihan kilpailukunnossa. Laukat vain ovat viime aikoina hevosta starteissa kiusanneet.”, Huuskola kertoo.Uransa 32 startista kahdeksan voittanut ja viisi muuta totosijaa keränneen Nordic Beautin ennätys on 11,5aly. Ansioita tammalla on radoilta lähes 35 000 euroa.”Tiistaina se oli mukanamme Teivossa ja pikkuisen hevosta hoidettiin klinikalla. Tästä kun se kotiutuu ja hiukan treenataan, niin ehkä ollaan jo reilun kuukauden päästä startissa”, Huuskola suunnittelee.