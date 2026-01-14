Niko Huuskolan talli vahvistui Global Fairy Talella – "Raamikas tamma"

Ruotsissa Johan Untersteinerilla 3- ja 4-vuotiskaudet kilpaillut Global Fairy Tale on siirtynyt Luhankaan Niko Huuskolan valmennukseen. Marraskuussa Traveran nettihuutokaupassa myynnissä olleen 5-vuotiaaksi kääntyneen tamman omistaa nyt Fairytale Stable Lapinlahdelta.”Se ei mahtunut talliin heti marraskuussa, mutta nyt ollaan vähän vaihdeltu hevosia, niin tiistaina kävin hakemassa hevosen meille. Raamikas tamma, jolla myös suku on asiallinen”, Huuskola kertoo.Global Fairy Tale on kilpaillut urallaan 22 kertaa statistiikalla 1–3–2. Palkintorahoja 14,0-tuloksen täydellä matkalla juosseella Face Time Bourbonin tyttärellä on reilut 21 000 euroa.”Ei olla sitä vielä tänään valjastettu. Se kilpaili syksyllä viimeksi, joten hoidetaan ja treenataan hevosta nyt hetki. Katsotaan starttaamista sitten joskus keväällä tai alkukesästä”, Huuskola suunnittelee.Yli vuosi sitten valmennustoiminnan laajemmassa mittakaavassa aloittaneen Huuskolan valmennettavat ansaitsivat viime kaudella palkintorahoja noin 113 000 euroa. Kotipaikallaan Luhangassa puolisonsa Katariina Nurmosen kanssa hevosia treenaavan Huuskolan valmennuslistoilla on 11 hevosta.”Ihan hyvältä tallin tilanne näyttää. Kysyntää on ollut mukavasti. Kaikki hevosista ovat oikeastaan nyt talvitreenissä. Where’s The Partyn kurkkua operoitiin laserilla kauden päätöskisan jälkeen, ja sitten hevonen sai huilahtaa. Eiköhän sitäkin vielä jonkin aikaa treenata, kunnes aletaan selaamaan tarkemmin kilpailukalenteria”, Huuskola kertoo.